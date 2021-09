PS Now : jeux gratuits de septembre 2021 et date de sortie de PlayStation Plus

Les jeux gratuits PS Now de septembre 2021 ont été confirmés avant la date de sortie des offres PlayStation Plus de ce mois-ci.

Il y a une multitude de titres fantastiques qui sortent ce mois-ci, mais septembre est particulièrement excitant pour les fidèles de PlayStation car Sony organise un tout nouvel événement vitrine le 9. Il durera 40 minutes et offrira aux fans un aperçu indispensable de l’avenir de la PS5 et de tous ses jeux à venir.

Alors que nous espérons voir God of War Ragnarok et d’autres surprises plus tard cette semaine, les joueurs PlayStation pourront télécharger et jouer à de nouveaux cadeaux avant cette date.

Quels sont les nouveaux jeux PS Now de septembre 2021 ?

L’un des nouveaux jeux gratuits PS Now de septembre 2021 confirmés est Final Fantasy VII.

Les autres cadeaux sont les suivants :

Tekken 7 Killing Floor 2 Windbound Ghost of a Tale Moonlighter Pathfinder Kingmaker

Ces titres ont été divulgués avec l’aimable autorisation de PlayStation Portal, mais ils ont maintenant été confirmés par Sony. Juste pour que vous le sachiez, Final Fantasy VII est la version 1997 plutôt que le remake époustouflant, et cinq titres Final Fantasy seront ajoutés à PS Now entre septembre et janvier, dont le plus grand de tous, Final Fantasy IX, en novembre.

Combien coûte PlayStation Now ?

Il coûte 8,99 £ par mois, 22,99 £ tous les trois mois ou 49,99 £ chaque année.

Si vous n’êtes pas encore abonné, vous pouvez profiter d’un essai de sept jours. Cependant, si vous n’appréciez pas l’échantillon gratuit, assurez-vous de désactiver votre abonnement dans les paramètres car vous serez configuré avec un renouvellement automatique.

Septembre 2021 sera incroyable, en particulier avec Pathfinder Kingmaker, mais il existe des centaines d’autres titres fantastiques, dont Red Dead Redemption 2. Ghost Runner est une offre unique qui a été rendue plus facile à jouer, Nioh 2 est disponible pour ceux qui recherchent une alternative à Dark Souls, et les Jeux Olympiques de Tokyo sont un joli jeu de société où vous pouvez vous déguiser en Sonic.

Voici tous les jeux PS Now actuellement disponibles.

Date de sortie de PS Plus

La date de sortie des nouveaux jeux gratuits PS Plus et PlayStation Now est le 7 septembre 2021.

Ce sont des services d’abonnement uniques et complètement distincts, Plus coûtant 6,99 £ par mois, 19,99 £ tous les trois mois ou 49,99 £ chaque année pour adhérer. Les cadeaux confirmés pour ce mois peuvent être trouvés ci-dessous:

Hitman 2 Predator Hunting Grounds a trop cuit tout ce que vous pouvez manger

