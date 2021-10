PS Now : jeux gratuits d’octobre 2021 et date de révélation

Il y a un manque de fuites, mais l’un des nouveaux jeux PS Now d’octobre 2021 a déjà été confirmé avant sa date de révélation.

Les nouveaux ajouts de septembre comprenaient Tekken 7, Killing Floor 2, Final Fantasy VII et Windbound. Tous ces éléments ont été divulgués, sauf pour le classique de Square Enix en 1997, et nous nous attendons à ce qu’il y ait des fuites avant l’annonce officielle de Sony pour le mois prochain.

Bien que l’annonce ne se produise probablement pas avant une semaine, les fans peuvent déjà anticiper un autre chef-d’œuvre de Final Fantasy.

PS PLUS : Prédictions, fuites et date d’annonce d’octobre 2021

Quand seront dévoilés les jeux PS Now d’octobre 2021 ?

La date probable de révélation des nouveaux jeux gratuits PS Now d’octobre 2021 est le 4 octobre.

Cette date n’est pas officielle, mais Sony annonce généralement son prochain lot de cadeaux le lundi précédant la date de sortie. Ils ont annoncé les titres de septembre le 6 avant qu’ils ne soient ajoutés le 7, et nous nous attendons à ce que Sony annonce le prochain lot le 4 octobre, car ils seront officiellement ajoutés le 5.

En plus d’encore plus de titres PlayStation Now, le 5 octobre sera également la date à laquelle nous pourrons télécharger et jouer aux nouvelles offres PS Plus pour le mois d’Halloween.

Quels sont les nouveaux jeux gratuits PS Now d’octobre 2021 ?

L’un des nouveaux jeux gratuits PS Now d’octobre 2021 confirmés est Final Fantasy VIII.

Le blog PlayStation confirme qu’il y aura cinq titres Final Fantasy ajoutés au service d’abonnement d’ici janvier 2022. Final Fantasy VII a été le premier en septembre, et Final Fantasy VIII continuera à battre avant le meilleur de tous, FFIX, est ajouté en novembre.

Aucun autre titre n’a été confirmé ou divulgué au moment de la rédaction, mais nous mettrons à jour cet article lorsque des rumeurs ou une annonce officielle feront surface.

Combien coûte PlayStation Now ?

Il coûte 8,99 £ par mois, 22,99 £ tous les trois mois ou 49,99 £ chaque année.

Si vous n’êtes pas encore abonné, vous pouvez profiter d’un essai de sept jours. Cependant, si vous n’appréciez pas l’échantillon gratuit, assurez-vous de désactiver votre abonnement dans les paramètres car vous serez configuré avec un renouvellement automatique.

Voici tous les jeux PS Now actuellement disponibles.

