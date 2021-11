PS Plus décembre 2021 fuite de jeux gratuits passionnants et date de révélation

La date de révélation des jeux gratuits PS Plus de décembre 2021 est proche et une nouvelle fuite a complètement effacé nos prédictions.

Novembre a été un excellent mois pour le PlayStation Store car la vente du Black Friday est actuellement active. Cela dure jusqu’au 29 novembre et vous propose des dizaines de jeux incroyables à acheter à des prix moins chers, tels que Guardians of the Galaxy, Psychonuats 2 et Deathloop.

Bien que vous puissiez acheter de nombreuses expériences fantastiques à moindre coût, la bonne nouvelle est que Sony offrira des cadeaux avant Noël.

Quand les jeux gratuits PS Plus de décembre 2021 seront-ils annoncés ?

La date de révélation et d’annonce des jeux gratuits PS Plus de décembre 2021 devrait être le 1er décembre.

Sony annonce toujours la programmation à venir au cours de la dernière semaine avant la sortie des cadeaux. Cela se produit généralement un mercredi, donc le 1er décembre devrait être la date d’annonce avec les titres officiellement confirmés pour le 7.

Il est possible que les jeux soient annoncés le 29 ou le 30 novembre, car Sony a parfois tiré le rideau de côté lundi et mardi, mais c’est rare plutôt que la norme.

PS Plus Décembre 2021 Fuites

Des fuites suggèrent que les jeux gratuits PS Plus de décembre 2021 sont Godfall en tant qu’exclusivité PS5 avec Mortal Shell et Lego DC Supervillains pour les deux générations de consoles.

La rumeur disait que Heavenly Bodies serait l’exclusivité PS5 car sa date de sortie est le 7 décembre. De plus, il n’est toujours pas disponible en précommande sur la boutique PSN.

Cependant, la nouvelle fuite de delelabs suggère que nous obtenons Godfall, Mortal Shell et DC Supervillains. Bien que Godfall soit assez moyen, Mortal Shell est l’un des meilleurs jeux de type âmes disponibles qui n’est pas Nioh.

Et, si vous êtes un fan de FromSoftware qui n’y a jamais joué, le jeu vous aidera sans aucun doute à passer le temps en attendant le lancement d’Elden Ring.

Delelabs a déjà divulgué avec précision les jeux PS Plus, mais n’oubliez pas que rien de tout cela n’est officiellement confirmé par Sony.

Prédictions

Nos prédictions incluaient Heavenly Bodies comme exclusivité PS5 en raison de sa date de sortie.

En ce qui concerne les cadeaux PS4, nous avons visé très bas et avons juste risqué une supposition avec WWE 2K20 et Untitled Goose Game. En supposant que la fuite de delelabs soit vraie, nous étions à nouveau loin du compte.

C’est un peu ennuyeux car nous avions prédit Godfall pour novembre, mais – quand même – mieux vaut tard que jamais. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un mois bien meilleur que prévu et nous avons hâte de jouer à Mortal Shell en particulier.

