PS Plus octobre 2021 nouveau jeu PS5 fuite et date de révélation

in

La date de révélation des jeux gratuits PS Plus d’octobre 2021 approche à grands pas et une nouvelle fuite suggère que les prédictions de beaucoup sont correctes.

Les abonnés ont jusqu’au 4 octobre pour réclamer les cadeaux actuels de septembre. Overcooked All You Can Eat est un jeu de société amusant pour ceux sur PS5, Predator Hunting Grounds est une expérience multijoueur moyenne, tandis que Hitman 2 est la crème de la crème des jeux d’assassin.

Alors que la programmation actuelle est un mélange de moyenne à absolument fantastique, la programmation d’Halloween pourrait comporter un tout nouveau jeu de tir multijoueur pour rivaliser avec CoD et Battlefield.

PS MAINTENANT : Jeux gratuits confirmés et date de révélation complète Hell Let Loose I Console Date de lancement de la console Reveal Trailer

BridTV

4767

La date de lancement de la console Hell Let Loose I révèle la bande-annonce

https://i.ytimg.com/vi/FHqdNqMYZIc/hqdefault.jpg

859603

859603

centre

13872

Quand seront dévoilés les jeux PS Plus d’octobre 2021 ?

Le prochain lot de jeux gratuits pour PS Plus d’octobre 2021 devrait être révélé et annoncé le 29 septembre.

Ce n’est pas confirmé, mais Sony annonce généralement la prochaine gamme de cadeaux au cours de la dernière semaine du mois en cours et cela se produit généralement le mercredi. Ils ont parfois annoncé les matchs un lundi ou un mardi, mais c’est plutôt rare que la norme.

Alors que les titres seront probablement dévoilés le 29 septembre, ils ne sortiront que le 5 octobre. C’est exactement à ce moment-là que Hitman 2 et co seront remplacés.

PS Plus fuites d’octobre 2021

La fuite PS Plus d’octobre 2021 suggère que les jeux gratuits sont Hell Let Loose, Mortal Kombat X et PGA Tour 2K21.

Cette fuite est une gracieuseté du site français Delalabs (via VGC). Cela ne garantit pas que ce sont les cadeaux qui seront offerts, mais les titres PlayStation Plus sont souvent correctement divulgués quelques jours à l’avance.

En supposant que ce soit vrai, alors c’est un mois mitigé. Hell Let Loose sera le grand titre pour tout le monde, mais il sera exclusif à la PS5. Mortal Kombat X sera la version de base du jeu, et c’est décevant pour les propriétaires de PS5 car il est déjà proposé dans le cadre de la collection d’abonnements de Sony exclusive à la prochaine génération.

Quant au PGA Tour 2K21, il est extrêmement intéressant pour quiconque n’est pas intéressé par le golf et sera probablement aussi mal reçu que l’inclusion en août du Tennis World Tour 2.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

❕ Mise à jour bêta ouverte PS5 ❕ Nous avons déployé un correctif pour corriger le bogue de réinitialisation d’exp. Faites-nous savoir si cela fonctionne pour vous! 🔵 Les nouveaux joueurs peuvent trouver la Bêta sur le PS Store ! pic.twitter.com/B4vwO50DmZ – HellLetLoose (@hell_let_loose) 23 septembre 2021

Prédictions

L’une de nos prédictions PS Plus d’octobre 2021 pour la PS5 était Hell Let Loose de l’équipe 17.

C’est un jeu de tir multijoueur de la Seconde Guerre mondiale qui permet jusqu’à 100 joueurs en ligne à la fois. Nous avons prédit ce jeu en raison de sa version bêta exclusive sur PlayStation ainsi que parce qu’il est disponible en précommande partout ailleurs, sauf sur la console de Sony.

Nos autres prédictions étaient Medieval Remake et World War Z. Medieval Remake semblait raisonnable car il est sorti il ​​y a deux ans et convient à tout le monde avec des thèmes d’Halloween, tandis que World War Z est un jeu de tir zombie qui vient de recevoir son extension Aftermath.

Encore une fois, en supposant que la fuite soit correcte, la seule supposition que nous aurons eue est Hell Let Loose. Ce n’est pas de quoi se vanter, comme tout le monde et leur grand-mère l’ont prédit, mais j’espère que cela se concrétisera.

Et, si nous obtenons Hell Let Loose, Mortal Kombat X et PGA Tour 2K21, il est très décevant qu’il n’y ait pas de jeu d’horreur pour Halloween.

FIFA 22 : Date de sortie des cartes Ones to Watch et bonus de précommande

Dans d’autres nouvelles, Xbox Games with Gold octobre 2021 fuites, prédictions et date de sortie