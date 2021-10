PS2, GameCube et Game Boy Advance sont officiellement rétro maintenant

Arino est un trésor de jeu japonais. Capture d’écran : FujiTV@YouTube

Peut-être pensiez-vous déjà que la PS2, la GameCube et la Game Boy Advance étaient déjà rétro ? Pour être honnête, je ne sais pas si je l’ai fait, mais cela n’a pas vraiment d’importance. Le maître du jeu rétro Shinya Arino pense qu’ils le sont !

En mai, le compte Twitter officiel de la merveilleuse émission OG Let’s Play, Game Center CX, a tweeté cela depuis que les consoles susmentionnées ont dépassé la barre des vingt ans. Selon les règles de Game Center CX, rend leurs jeux rétro. Par conséquent, Arino jouera à ces consoles (et à leurs jeux) cette saison. La PlayStation 2, la GameCube et la Game Boy Advance ont toutes des bibliothèques de jeux excellents et intéressants, qui feront de bons épisodes.

Aujourd’hui, Famitsu rapporte que le premier jeu PlayStation 2 auquel Arino jouera est Simple 2000 Series Vol. 31 Le Chikyuu Boueigun, qui est le premier jeu de la franchise Earth Defence Force, et un choix très solide. Le jeu est sorti pour la première fois en 2003 au Japon, puis en Europe sous le nom de Monster Attack. Le deuxième jeu de la série, intitulé Chikyuu Boueigun 2, a été renommé Global Defence Force. En 2006, la série avait choisi le surnom de Earth Defence Force pour son nom en anglais.

Si vous n’êtes pas familier avec Game Center CX, vous pouvez lire (ici et ici) un profil que j’ai fait sur Arino en 2007 pour Wired Magazine. (Divulgation complète : en 2011, Kotaku a diffusé une version en anglais de Game Center CX qui a été localisée sous le nom de Retro Game Master.) La série est un précurseur des flux de jeux d’aujourd’hui et a longtemps montré que les gens aiment regarder les autres jouer à la vidéo jeux, surtout quand ils sont aussi sympathiques et drôles qu’Arino.

Mais vingt ans, hein ? Peux-tu le croire? Mon esprit sera vraiment époustouflé lorsque Wii Sports commencera à apparaître dans la série.

