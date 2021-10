PS4, PS5, Commutateur, PC, Xbox

Elden Ring.Image: FromSoftware

Les jeux vidéo, c’est un peu comme les années : ils commencent à venir, puis ils n’arrêtent pas de venir, et ils n’arrêtent pas de venir, et ils… ouais. Ensuite, vous avez le calendrier de sortie tectoniquement changeant de l’industrie du jeu, défini par une marche sans fin de retards et d’annulations. Même si vous êtes le joueur le plus passionné, il y a beaucoup de choses à suivre ! Alors laissez-nous vous aider. Nous avons rassemblé un aperçu complet de chaque date de sortie de jeu vidéo à l’horizon.

D’accord, bien, évidemment, ce n’est pas littéralement tous les jeux qui sortent entre maintenant et la mort thermique de l’univers. Il y a plus de jeux qu’on ne pourrait en garder trace de nos jours, et tous ne peuvent pas intéresser la personne moyenne. Et c’est sans parler de la multitude de petits jeux qui ont l’air fantastiques mais n’ont pas de dates de sortie solides et passent donc entre les mailles du filet, malheureusement.

Pourtant, ce qui suit comprend tout un tas de jeux vidéo qui sortiront dans un avenir prévisible. Si vous souhaitez que le jeu de votre studio soit pris en compte pour l’inclusion, veuillez (poliment !) envoyer un e-mail à anotis@kotaku.com avec un lien vers un dossier de presse et d’autres détails clés, en particulier les plateformes sur lesquelles il sortira. Nous mettrons régulièrement à jour cette liste.

Très bien, avec le ménage à l’écart, pour citer Sonic the Hedgehog du mode multijoueur de Sonic Adventure 2 Battle, allons-y !

Quels jeux sortiront en 2021 ?

Forza Horizon 5.Capture d’écran : Microsoft

novembre 2021

Problème de première classe | 2 novembre (PS4, PS5)

Guerre mondiale Z | 2 novembre (Switch)

Just Dance 2022 | 4 novembre (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch)

Animal Crossing : Nouveaux Horizons 2.0 | 5 novembre (Switch)

Call of Duty : Avant-garde | 5 novembre (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Royaume aéroporté | 9 novembre (PS4, Xbox One, Switch)

Responsable Football 2022 | 9 novembre (PC)

Forza Horizon 5 | 9 novembre (Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

Évolution du monde jurassique 2 | 9 novembre (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Grand Theft Auto : la trilogie | 11 novembre (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch)

Édition anniversaire de Skyrim | 11 novembre (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Mémoire lumineuse : infinie | 11 novembre (PC)

Champ de bataille 2042 | 19 novembre, reporté du 22 octobre (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Shin Megami Tensei V | 12 novembre (Switch)

Le sauvage au coeur | 16 novembre (PS4, Switch)

Microsoft Flight Simulator : édition du jeu de l’année | 18 novembre (PC, Xbox Series X/S)

UnDonjon | 18 novembre (PC, Xbox One)

Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante | 19 novembre (Switch)

Farming Simulator 22 | 22 novembre (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch)

porte de la mort | 23 novembre (PS4, PS5, Switch)

Final Fantasy XIV : Endwalker | 23 novembre (PC, PS4, PS5)

Oddworld : Tempête d’âmes | 29 novembre (Xbox One, Xbox Series X/S)

Au-delà d’un ciel d’acier | 30 novembre (PS4, Xbox One, Switch)

Halo Infinite.Capture d’écran : Microsoft

décembre 2021

Cendre solaire | 2 décembre, reporté du 25 octobre (PC, PS4, PS5)

Décadence Danganronpa | 3 décembre (Switch)

Danganronpa S : Camp d’été ultime | 3 décembre (Switch)

Halo infini | 8 décembre (Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

Parmi nous | 14 décembre (Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5)

Five Nights At Freddy’s : Atteinte à la sécurité | 16 décembre (PS4, PS5)

Capture d’écran : Jeux de foudre

À déterminer 2021

L’Anacrouse | Automne 2021 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Anno : Mutationem | 2021 (PC, PS4, PS5)

Une courte randonnée | Automne 2021 (PS4)

Carte Requin | 2021 (PC, commutateur)

Tresse : Édition anniversaire | 2021 (PS4, PS5)

Les gars d’automne | Automne 2021 (Xbox One, Xbox Series X/S)

Corps célestes | Fin 2021 (PC, PS4, PS5)

Kid A Mnésie | 2021 (PS5)

Martha est morte | Hiver 2021 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

La vie est étrange : Couleurs vraies | Hiver 2021 (Switch)

Héros de la boucle | Hiver 2021 (Switch)

Personne ne sauve le monde | 2021 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

mépris | 2021 (PC, Xbox Series X/S)

Pot à soupe | 2021 (PC, Xbox Series X/S)

Vampire : La Mascarade – Chasse au sang | 2021 (PC, PS5)

Wytchwood | Hiver 2021 (PC, PS4, Xbox One, Switch)

Quels jeux sortiront en 2022 ?

Pokémon Legends Arceus.Capture d’écran : Nintendo

Janvier 2022

Monster Hunter Rise | 12 janvier (PC)

Dieu de la guerre | 14 janvier (PC)

Pokémon Légendes Arceus | 28 janvier (commutateur)

Horizon interdit à l’ouest. Image : Sony

Février 2022

La vie est étrange collection remasterisée | 1er février (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Dying Light 2 reste humain | 4 février, reporté du 7 décembre (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Anneau ancien | 25 février, reporté du 21 janvier (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X)

Sifu | 22 février (PC, PS4, PS5)

Le roi des combattants XV | 17 février (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S)

Horizon interdit à l’ouest | 18 février (PS4, PS5)

Destin 2 : la reine sorcière | 22 février (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Saints Row | 25 février (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

Capture d’écran : Boîte de vitesses

Mars 2022

Grand Tourisme 7 | 4 mars (PS4, PS5)

Stratégie triangulaire | 4 mars (Switch)

Étranger du paradis : Origine de Final Fantasy | 18 mars (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Les pays des merveilles de la petite Tina | 25 mars (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

STALKER 2 : Au cœur de TchernobylCapture d’écran : Microsoft

avril 2022

STALKER 2 : Cœur de Tchernobyl | 28 avril (PC, Xbox Series X/S)

Image : Bethesda

novembre 2022

Starfield | 11 novembre (PC, Xbox Series X/S)

À déterminer en 2022, 2023 et au-delà

Un conte de peste : Requiem | 2022 (PS5, Xbox Series X/S, Switch)

Un endroit calme | À déterminer

Abandonné | 2022 (PS5)

Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp | Printemps 2022, reporté du 3 décembre 2021 (Switch)

coeur atomique | À déterminer (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Avatar : Frontières de Pandore | 2022 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Avoué | À déterminer (PC, Xbox Series X/S)

Chute de Babylone | À déterminer (PS4, PS5, PC)

Bayonetta 3 | 2022 (Commutateur)

Ours et petit-déjeuner. Capture d’écran : Chat gommeux

Ours d’Hôtes | 2022 (PC, commutateur)

Bomb Rush Cyberfunk | À déterminer, reporté à partir de 2021 (PC, Switch)

Mémoire lumineuse : infinie | À déterminer (Xbox Series X/S)

Le protocole Callisto | 2022

Compagnie des Héros 3 | 2022 (PC)

Contrebande | À déterminer (PC, Xbox Series X/S)

CrossfireX | À déterminer (Xbox One, Xbox Series X/S)

Cyberpunk 2077 | Début 2022 (PS5, Xbox Series X/S)

Espace mort | À déterminer (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Diablo IV | À déterminer (PC)

Le cœur de la division | 2022 (PC, PS4, Xbox One)

Force de défense de la Terre 6 | 2022, retardé de 2021 (PS4, PS5)

Chronique d’Eiyuden : L’Ascension | 2022

Chronique d’Eiyuden : Cent héros | 2023

Toujours sauvage | À déterminer (PC, Xbox Series X/S)

Evil Dead : Le Jeu | Février 2022 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch)

Fable | À déterminer (PC, Xbox Series X/S)

loin : marées changeantes | À déterminer (PC, PS4, Xbox One, commutateur)

Pardon | Printemps 2022 (PC, PS5)

Ghost Recon : Première ligne | À déterminer (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Ghostwire : Tokyo.Capture d’écran : Tango Gameworks

Ghostwire : Tokyo | Début 2022, reporté de 2021 (PC, PS5)

Dieu de la guerre : Ragnarok | 2022, retardé de 2021 (PS4, PS5)

Au revoir Volcan High | 2022, retardé de 2021 (PC, PS4, PS5)

Chevaliers de Gotham | 2022, retardé de 2021 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Grand Theft Auto V | Mars 2022, reporté de novembre 2021 (PS5, Xbox Series X/S)

Bonjour voisin 2 | À déterminer (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

L’héritage de Poudlard | 2022 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Chevalier creux : Chant de soie | À déterminer (PC, commutateur)

trilogie Kingdom Hearts | À déterminer (commutateur)

Kirby et le pays oublié | Printemps 2022 (Switch)

La légende de Zelda : Breath of the Wild suite | 2022 (Commutateur)

LEGO Star Wars : La saga Skywalker | À déterminer, reporté au printemps 2021 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch)

petit diable à l’intérieur | 2022 (PC, PS4, PS5, Xbox One, commutateur)

Le Seigneur des Anneaux : Gollum | 2022, retardé de 2021 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch)

Mario + Lapins Crétins : Des étincelles d’espoir | 2022 (Commutateur)

Soleils de minuit de Marvel | Mars (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch)

Carcajou de Marvel | À déterminer (PS5)

Spider-Man 2 de Marvel | 2023 (PS5)

Tactiques de Metal Slug | 2022 (PC, commutateur)

Metroid Prime 4 | À déterminer (commutateur)

Blanc néon | Début 2022 (PC, Switch)

Nour : Jouez avec votre nourriture | À déterminer (PC, PS5)

Les mondes extérieurs 2 | À déterminer (PC, Xbox Series X/S)

Oxenfree II : Signaux perdus | 2022 (PC, PS4, PS5, commutateur)

planète de Lana | 2022 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Pragmata | 2023, retardé de 2022 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Extraction Rainbow Six | Janvier 2022, reporté du 16 septembre 2021 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Chute rouge | Été (PC, Xbox Series X/S)

Remplacé | 2022 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Usine de runes 5 | Mars 2022 (Switch)

La saga de Senua : Hellblade 2 | À déterminer (Xbox Series X/S)

Trilogie de Shadowrun | 2022 (Commutateur)

Broyeurs | Février 2022, reporté de décembre 2021 (Xbox Series X/S)

Slime Rancher 2 | 2022 (PC, Xbox Series X/S)

Sol Cresta | À déterminer (PC, PS4, commutateur)

Somerville | 2022

Souldiers | Printemps 2022 (PC)

Splatoon 3 | 2022 (Commutateur)

Étoile Océan La Force Divine | 2022 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Errant | Début 2022, reporté de 2021 (PC, PS4, PS5)

Escouade Suicide : Tuez la Ligue des Justiciers | 2022 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Teenage Mutant Ninja Turtles : La revanche de Shredder | 2022 (PC, commutateur)

Guerre totale : Warhammer III | Début 2022, reporté de 2021 (PC)

Tunique | À déterminer (PC, Xbox One)

Uncharted : L’héritage des voleurs | Début 2022 (PC, PS5)

Nous sommes OFK | 2022 (PC, PS4, PS5)

The Witcher 3: Chasse sauvage | Été 2022 (PS5, Xbox Series X/S)