PS4 Slim vs PS4 Pro : quelle PlayStation acheter ?

Si vous voulez la meilleure expérience PlayStation de dernière génération possible, c’est celle à acheter, même si c’est l’option la plus grande et la plus chère.

440 $ (remis à neuf) chez GameStop

Avantages

Les jeux 4K HDR sont incroyables sur tout ce que les performances PlayStation VR sont les meilleures sur cette PS4 Les performances générales du jeu sont supérieures à celles d’une PS4 de base

Les inconvénients

Sensiblement plus grand Peut devenir bruyant pendant un jeu intense

La PS4 plus mince joue facilement à tous les jeux, mais le manque de sortie 4K est perceptible si votre téléviseur le prend en charge.

290 $ chez GameStop

Avantages

S’adapte à peu près n’importe où Murmure silencieux

Les inconvénients

Pas de prise en charge 4K La fréquence d’images peut être inférieure à celle de la PS4 Pro

Il est difficile de se tromper avec l’une ou l’autre version de la console PlayStation, mais ces deux versions ont des objectifs très différents. Bien que vous puissiez toujours jouer à tous les jeux PS4 sur chaque option ici, vous remarquerez une différence significative dans la qualité globale en fonction de la pièce dans laquelle vous jouez et de l’autre matériel que vous connectez à la PlayStation.

Problèmes de stock PlayStation 4

En raison de la pandémie, il est devenu de plus en plus difficile de trouver la PlayStation 4 en stock n’importe où. Lorsque vous le faites, le prix est normalement augmenté pour bien plus que son PDSF. Vous devrez vous demander si cela vaut la peine d’acheter une console pour 100 $ de plus que ce qui est habituellement indiqué. Personnellement, je n’achèterais pas une PS4 Slim pour plus de 350 $. Si vous pouvez trouver une PS4 Pro pour moins de 500 $, vous voudrez peut-être la récupérer si vous avez absolument besoin d’une nouvelle console. Vous pouvez également envisager d’acheter une console d’occasion ou renouvelée, car elle sera beaucoup moins chère.

PlayStation 4 Slim vs Pro : quelle est la différence ?

Source : Android Central

Sony a l’habitude de sortir une version « mince » de la PlayStation quelques années après sa sortie initiale. Dans le passé, ces consoles étaient étiquetées un peu différemment au lancement pour faciliter la distinction entre la nouvelle version et l’ancienne. Ces versions plus minces offrent généralement plus une différence physique que fonctionnelle, ce qui n’est pas différent. La différence significative entre les fonctionnalités et les performances vient de la PlayStation 4 Pro, et même dans ce cas, la différence n’est pas énorme à moins que vous ne possédiez un téléviseur 4K avec prise en charge HDR.

Ce dernier élément est beaucoup plus important que vous ne le pensez. Là où une augmentation de la résolution de 1080p (souvent appelée Full HD) à 4K peut souvent signifier des détails améliorés dans les jeux auxquels vous jouez, l’ajout de HDR signifie que les couleurs dans chaque aspect de ces jeux sont plus vives et plus réalistes. Les jeux avec de grands espaces et de nombreux paysages apparaîtront vraiment sur ces écrans, en particulier lorsqu’ils sont combinés à une résolution 4K.

Catégorie PS4 Slim (2016) PS4 Pro Prix 290 $ 440 $ Dimensions 10,43 x 11,34 x 1,54 pouces 11,61 x 12,87 x 2,17 pouces CPU AMD Jaguar 8 cœurs (x86-64) AMD Jaguar 8 cœurs (x86-64) GPU AMD Radeon (1,84 TFLOP) AMD Radeon (4,2 TFLOP) Stockage 500 Go / 1 To 1 To / 2 To Sortie optique Non Oui WiFi 802.11b/g/n (2,4 GHz + 5 GHz) 802.11b/g/n (2,4 GHz + 5 GHz) Sortie AV HDMI 1.4 HDMI 2.0 Consommation électrique 165w max 310w max Streaming 4K Non Oui USB USB 3.0 (x2 ) USB 3.0 (x3) Prise en charge PSVR Oui Oui (Amélioré)

La plus grande différence fonctionnelle entre la PS4 d’origine et la nouvelle PS4 plus mince est la consommation d’énergie. Sony affirme que la nouvelle PS4 a une puissance absorbée maximale de 165 watts, ce qui semble impressionnant à côté des 250 W max d’origine de la première PS4 jusqu’à ce que vous voyiez la plupart des références. La PlayStation 4 d’origine avait une consommation moyenne de 150 W lors de ses sessions de jeu les plus intenses et n’a jamais poussé près de 250 W max. Il est légèrement plus petit, cependant, donc il y a ça.

Ce changement de consommation d’énergie signifie que la PS4 « mince » consommera beaucoup moins d’énergie lorsqu’elle effectuera les mêmes tâches, y compris rester inactive. Pour les parents, cela signifie une facture d’électricité moins chère lorsque votre enfant laisse la PS4 allumée toute la journée car il est au milieu d’une partie importante du jeu.

Les performances de PlayStation VR sont quelque chose de complètement différent.

Comme vous pouvez le voir dans le graphique, Sony utilise le même CPU et un GPU qui est un peu plus du double des performances de la nouvelle PS4 Pro. Il existe également une version mise à jour de la norme HDMI dans la PS4 Pro, mais il n’y a pas de différence immédiate dans les performances prêtes à l’emploi pour la sortie vidéo. Les jeux qui ont eu du mal par le passé à maintenir 30 ips ou 60 ips sur une PS4 standard pourront offrir une expérience plus cohérente avec la PS4 Pro grâce à sa fonction « mode boost ». Cela signifie essentiellement que les jeux qui semblent bégayer un peu sur une PS4 normale auront l’air et joueront plus facilement sur une PS4 Pro.

Enfin, le stockage est une chose extrêmement importante à garder à l’esprit pour votre console PlayStation. Chaque jeu PS4 prend de la place sur votre disque dur, même si vous achetez un disque en magasin. Les jeux doivent être partiellement installés sur la console avant de jouer, le stockage est donc essentiel. Si vous achetez des jeux numériquement, ils peuvent occuper encore plus d’espace sur le lecteur inclus avec votre PlayStation. Bien qu’il soit possible d’acheter du stockage supplémentaire pour votre PlayStation, quelle que soit celle que vous achetez, l’option 2 To est disponible avec certaines versions de la PS4 Pro, ce qui signifie que vous n’en auriez pas besoin beaucoup plus longtemps que si vous aviez une PS4 Slim moins spacieuse.

PS4 Slim vs PS4 Pro : Comprendre la 4K et le HDR sur PlayStation

PlayStation 4 Pro propose également un streaming vidéo 4K et des graphismes améliorés sur les titres pris en charge. Les développeurs de jeux peuvent fournir des graphismes de meilleure qualité aux joueurs PS4 Pro, clairement étiquetés avec PS4 Pro Enhanced sur la boîte.

En ce qui concerne la prise en charge HDR, bien que toutes ces consoles soient techniquement capables de produire des visuels HDR grâce à une mise à jour logicielle de Sony, le contenu HDR proposé par presque toutes les applications et tous les jeux ne s’applique qu’au Pro. Le HDR est généralement lié au contenu 4K ou au contenu amélioré PS4, aucun de ces éléments ne pouvant être lu sur ces anciennes consoles.

Catégorie PS4 Slim (2016) Sortie PS4 Pro HDR Oui (via une mise à jour) Oui Streaming 4K Non Oui Remote Play 720p 1080p Share Play 720p 1080p

Et la PS5 ?

Source : Jennifer Locke / Android Central

Bien qu’elles fassent partie de la même famille, les différences entre la PS5 et la PS4 Pro sont la nuit et le jour. La PS5 est plus rapide, plus puissante et peut gérer des jeux dont la PS4 Pro ne pouvait même pas rêver, grâce au SSD, au GPU et au CPU de la PS5. Leurs contrôleurs sont également différents, le DualSense étant bien meilleur que le DualShock 4 grâce à ses déclencheurs adaptatifs et à son retour haptique avancé. Il existe même une édition numérique PS5 sans lecteur de disque.

PS5 PS4 Pro GPU 10,28 TFLOPS, 36 CU à 2,23 GHz Custom RDNA 2 4,2 TFLOPS, CPU AMD Radeon 8 cœurs à 3,5 GHz Custom Zen 2 8 cœurs à 2,16 GHz Mémoire Jaguar personnalisée 16 Go GDDR6 8 Go GDDR5 Bande passante mémoire 448 Go/s 176 Go/s Stockage 825 Go SSD 1 To HDD Rétrocompatibilité Oui Non Prise en charge PSVR Oui Oui Lecteur optique Lecteur Blu-Ray 4K UHD Lecteur Blu-Ray HD 1080p

Vous pouvez acheter une PS5 dès maintenant, mais le stock est extrêmement difficile à trouver.

Et le PlayStation VR ?

Source : Android Central

Les performances de PlayStation VR sont quelque chose de complètement différent. La PS4 Pro a été conçue pour mieux prendre en charge PlayStation VR, mais même ici, les différences sont subtiles sur de nombreux titres.

La plupart des titres disponibles avant la sortie du Pro sont légèrement meilleurs sur le Pro. Ces titres mis à jour pour prendre en charge les graphismes améliorés du Pro sont nettement plus beaux que sur la PS4 standard. En raison de l’accent mis sur la fréquence d’images dans PlayStation VR, vous verrez plus de détails dans les titres Pro Enhanced, et non des transitions plus fluides comme vous le verriez à la télévision.

À long terme, vous voudrez probablement une PlayStation 4 Pro pour un meilleur jeu PlayStation VR, même si vous ne remarquez pas une énorme différence de qualité entre les deux pour le moment. Des jeux plus gros et meilleurs voudront cette puissance supplémentaire, et de nouveaux jeux PlayStation VR arrivent chaque mois.

Cela dit, Sony travaille sur un casque PS5 VR avec un contrôleur mis à jour similaire à l’Oculus Touch, et il devrait se connecter à l’aide d’un seul câble. Tout y sera bien meilleur que l’ancien PSVR, avec un affichage amélioré et un suivi plus avancé.

Consoles en édition limitée

Source : Sony

La conception globale de votre console PS4 ne devrait probablement pas être une décision d’achat finale, mais c’est certainement quelque chose à considérer. Lorsque Sony pense qu’un jeu sera extrêmement populaire à sa sortie, vous pouvez généralement trouver une version en édition limitée de la console juste derrière. Il existe également des designs classiques sympas tels qu’un thème PS4 comme la PlayStation originale ou une version bleu vif avec la disposition emblématique des boutons sur le côté.

Le seul détail important avec les consoles en édition limitée est qu’elles sont presque toujours conçues autour de la PS4 Pro. Sony fabriquera occasionnellement une PS4 Slim cool, mais neuf fois sur 10, la console la plus performante est celle choisie pour ces conceptions spéciales.

Centrale

Disque dur Sony PS4 Pro 1 To

Pour la meilleure expérience PlayStation de dernière génération possible, c’est celle qu’il faut acheter

La PS4 Pro est une excellente console de jeu pour ceux qui ne souhaitent pas passer à la PS5, mais les jeux 4K premium sont proposés à un prix plus élevé.

Économique

Console Sony PS4 Slim 1 To

Économisez de l’argent

La PS4 plus mince joue facilement à tous les jeux, mais le manque de sortie 4K est perceptible si votre téléviseur le prend en charge.

