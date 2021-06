PS4, Xbox One, PC et plus – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Amazon Prime Day est dans moins d’une semaine et, comme c’est toujours le cas, ce sera le meilleur moyen d’obtenir certaines des meilleures offres de l’année. Peu importe ce que vous recherchez, il y aura probablement beaucoup de choses à faire – donc si vous recherchez les meilleures offres de jeu Prime Day, vous êtes au bon endroit.

Bien sûr, il y aura aussi des tonnes d’autres bonnes affaires pendant le Prime Day. Notamment, vous pourrez obtenir des offres incroyables Prime Day Apple, des offres Prime Day sur les écouteurs et des offres Prime Day sur les appareils Amazon. Découvrez toute notre couverture Prime Day 2021 ici.

Comme mentionné, Prime Day couvrira également d’excellentes offres de jeux. À l’approche du Prime Day 2021, voici les meilleures offres de jeu à ce jour.

Meilleures offres de jeu Prime Day

Vous n’avez pas nécessairement besoin d’attendre le Prime Day 2021 pour profiter de bonnes affaires de jeu. En fait, il y a des offres incroyables à utiliser en ce moment. Nous mettrons souvent à jour cette pièce, alors revenez pour plus de jeux avant et pendant l’événement Prime Day 2021.

Édition Tournoi Razer Kraken

Vous recherchez un casque de jeu génial pour rendre votre jeu encore plus immersif ? le Édition Tournoi Razer Kraken peut être la voie à suivre. Ce casque est conçu pour toutes les consoles et tous les PC et prend en charge le son surround THX 7.1 pour une expérience super immersive.

Fantôme de Tsushima PS4

Fantôme de Tsushima est facilement l’un des meilleurs jeux de ces dernières années, grâce à son histoire captivante, ses beaux visuels et plus encore. Le jeu est maintenant en vente aussi, donc si vous êtes intéressé à le vérifier, c’est le moment de l’acheter.

Souris de jeu Logitech G502 Hero

Une bonne souris peut faire la différence entre un bon coup et un mauvais. le Logitech G502 est non seulement confortable à utiliser, mais il est également incroyablement précis grâce à son capteur de 25 600 DPI. Et, il a des boutons programmables, prend en charge Mac et PC, et plus encore.

Disque de jeu Western Digital WD 2 To pour PS4

Besoin d’un peu plus de stockage sur votre PlayStation 4 ? Un lecteur externe peut vous aider ! le Disque de jeu Western Digital WD 2 To pour PS4 ajoute 2 To à votre PlayStation 4, vous permettant de stocker facilement tous les jeux auxquels vous jouez à un moment donné. Ce n’est pas trop cher non plus, surtout compte tenu de cette offre.

Quel jour est le Prime Day 2021 ?

21 juin et 22 juin. C’est vrai, cette année, le Prime Day se déroule en fait sur deux jours. Nous nous attendons à des offres différentes les deux jours différents, donc si vous ne trouvez pas l’offre parfaite le premier jour, cela vaut la peine de vérifier pour en savoir plus le 22 juin.

Qu’est-ce que le Prime Day ?

Le Prime Day est l’un des plus grands jours de shopping d’Amazon de l’année. L’événement Prime Day a lieu chaque année et propose des offres sur toutes sortes de produits. Cela inclut les propres produits d’Amazon, comme Amazon Echo et Amazon Fire TV, mais les détaillants tiers peuvent également participer à l’action – et ils le font généralement.

Quelles offres de jeu Prime Day attendons-nous?

Il est difficile de prédire exactement quelles offres seront disponibles le Prime Day, mais si cette année ressemble à l’année dernière, nous pourrions voir des offres incroyables. Nous verrons probablement des offres sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S et X, et des offres et accessoires PC. La plupart de ces offres commenceront à apparaître le 21 juin, mais nous pourrions également obtenir des offres avant Prime Day.

Ai-je besoin d’un Amazon Prime le Prime Day ?

Oui, vous le faites. Si vous souhaitez profiter des offres Prime Day, vous aurez besoin d’un compte Amazon Prime. Si vous n’avez pas encore de compte Amazon Prime, vous pouvez vous inscrire pour un essai de 30 jours. Si vous êtes étudiant, vous pouvez également bénéficier de Prime avec une réduction de 50 %.

Obtenez Amazon Prime

Comment puis-je me préparer pour Amazon Prime Day ?

