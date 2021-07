PS5 3D Audio se déchaîne sur les téléviseurs de jeu – mais est-ce important?

in

Si vous avez une PS5, vous avez peut-être été déçu d’apprendre que Tempest 3D Audio – une fonctionnalité remarquable de la console détaillée en détail par les différents agents et porte-parole de Sony – n’était pas compatible avec les haut-parleurs intégrés d’un téléviseur, obligeant les joueurs à opter pour des écouteurs supra-auriculaires de qualité pour avoir une idée de la portée et de l’échelle des formats audio de son surround.

Mais plus maintenant. La dernière mise à jour du micrologiciel PS5 a – bien qu’en version bêta – apporté un certain nombre de nouveaux changements, notamment des améliorations de l’interface utilisateur et une méthode hésitante pour étendre le stockage interne avec un SSD M.2 (tout en se lavant les mains pour approuver des modèles particuliers jusqu’à présent).

Ces changements sont apparemment disponibles pour ceux qui se sont inscrits au programme de test bêta de PlayStation, bien qu’ils soient sur le point de s’étendre à la base de joueurs générale dans un proche avenir.

Bien que les changements du SSD M.2 fassent le plus la une des journaux, c’est le changement vers le format audio 3D qui mérite le plus de s’attarder – d’autant plus qu’il n’est pas clair quels avantages le joueur moyen en retirera.

Qu’est-ce que Tempest 3D Audio ?

L’audio Tempest 3D est la réponse de PlayStation à Dolby Atmos, le format audio surround pris en charge par la Xbox Series X et la Xbox Series S.

Comme Atmos, Tempest 3D Audio est conçu pour recréer le sentiment d’une configuration de haut-parleurs surround, même si vous avez un arrangement plus simple (par exemple, une seule barre de son ou uniquement des haut-parleurs et des subwoofers orientés vers l’avant).

L’éditeur de jeu de TechRadar, Vic Hood, nous donne un bon aperçu: “Révélée pour la première fois par l’architecte principal de la PS5 Mark Cerny au début de 2020, l’audio PS5 3D utilise le moteur audio innovant Tempest 3D de Sony pour rendre l’audio du jeu PS5 spatial.

“Ce que cela signifie, c’est que, plutôt qu’un joueur n’entendant le son comme un bloc stéréo, comme avec la PS4, chaque son est délivré aux joueurs comme s’il provenait de la source elle-même. L’objectif est finalement de créer un son plus immersif, réaliste -expérience audio de jeu – et Sony semble être à la hauteur.”

Le format n’était auparavant compatible qu’avec des écouteurs, tels que le casque sans fil PS5 Pulse 3D – avec Adam Vjestica, rédacteur en chef de TechRadar, nous disant que « vous pouvez utiliser n’importe quel casque de jeu sans fil filaire ou USB pour découvrir les effets de l’audio 3D. “

Cependant, la nouvelle mise à jour bêta du micrologiciel apporte également le format audio aux haut-parleurs de votre téléviseur.

(Crédit image : Avenir)

Génial! Alors, le son de mon téléviseur sonnera mieux ?

Eh bien, c’est l’idée – mais les réalités de la fabrication de téléviseurs rendent les choses un peu incertaines.

D’une part, il convient de mentionner que Tempest 3D Audio n’est pas aussi impressionnant que Dolby Atmos peut l’être. Dans notre examen du casque sans fil PS5 Pulse 3D, nous avons écrit que «Malheureusement, aucun des jeux que nous avons essayés avec le casque jusqu’à présent ne sonnait aussi immersif que, disons, un film Dolby Atmos en raison de la nature limitée du son 3D, mais avoir un avant-goût de la 3D AudioTech était préférable que de ne pas l’entendre du tout.”

Donc, toujours utile, mais peut-être limité pour ceux qui ont l’habitude d’écouter le son Dolby Atmos avec leurs émissions de télévision et leurs films.

Cependant, ce sont probablement ceux qui ont des haut-parleurs de qualité Atmos qui bénéficieront le plus de ce changement. Avec une configuration audio décente, vous aurez probablement une bonne idée de ce à quoi le format Tempest 3D Audio est conçu : donner une impression d’échelle et d’immersion, placer les sons des ennemis et les effets environnementaux autour de vous plutôt que simplement devant toi.

Ceux d’entre vous qui ont un téléviseur bon marché qui se contente de haut-parleurs de 10 à 20 W ou de pilotes audio à déclenchement arrière qui projettent le son sur les murs plutôt que vers le lecteur, peut-être moins.

(Crédit image : Panasonic)

La qualité du son est extrêmement variable entre les téléviseurs de jeu. Les écrans conçus pour les jeux s’en tireront probablement mieux que la plupart, mais les téléviseurs haut de gamme sont souvent destinés à être utilisés en tandem avec du matériel audio tout aussi haut de gamme, comme une barre de son enfichable ou une configuration de haut-parleurs, ou même une paire de sur- écouteurs d’oreille.

De nombreux téléviseurs ne prennent également en charge que l’audio Dolby Atmos indirectement – étant capables de transmettre un signal Atmos au matériel prêt pour Atmos, mais n’ayant pas la capacité de produire l’audio Atmos à partir du téléviseur lui-même.

Cela signifie que, tout comme avec Atmos, les joueurs PS5 souhaitant lancer Tempest 3D Audio seront à la merci des prouesses audio de leur téléviseur, aussi impressionnantes ou peu impressionnantes soient-elles.

Ce ne sera pas un problème si vous avez un casque ou des écouteurs de jeu de qualité, ou si vous avez une configuration audio décente prête à l’emploi – et nous sommes heureux de voir que cela arrive sur tous les téléviseurs, plutôt que de rester une exclusivité Sony TV, car cela ne serait pas un problème. Ce n’est pas génial pour ceux qui viennent de s’éclater sur un téléviseur de jeu fabriqué par quelqu’un d’autre que l’organisation mère de PlayStation.

Mais nous vous demandons de tempérer votre enthousiasme si vous vous attendez à une expérience de niveau Atmos, ou que votre téléviseur de jeu améliore ses côtelettes audio du jour au lendemain.

Les meilleures offres du moment sur les casques sans fil Sony PlayStation Pulse 3D