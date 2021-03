PS5 Digital Edition vs Xbox Series S: Lequel devriez-vous acheter?

Évaluer Xbox Series S Puissance Édition numérique PS5 Microsoft adopte une approche agressive de la nouvelle génération avec la Xbox Series S, offrant une console sans disque qui offre l’expérience attendue par les joueurs à un prix extrêmement bas. Pour le rendre encore meilleur, Xbox All Access devrait permettre aux joueurs de le financer avec Xbox Game Pass Ultimate. 300 $ chez Amazon Avantages Xbox All Access est une bonne affaire

Prix ​​et financement abordables

1440p / 120FPS

Tracé laser

Disque SSD de 512 Go Les inconvénients GPU moins puissant

Moins de stockage Au lieu de fabriquer une machine moins puissante, Sony a décidé d’emprunter la voie sans disque tout en conservant les mêmes spécifications que la PS5 de base. Cela rend la PS5 Digital Edition beaucoup plus puissante que la Xbox Series S, mais elle se termine également par un prix plus élevé. 400 $ chez Amazon Avantages GPU et CPU puissants

Capable de jouer en 4K, jusqu’à 8K

Disque SSD de 825 Go

Tracé laser Les inconvénients Plus cher

Les spécifications pourraient être considérées comme excessives par rapport à une concurrence moins chère

Aucune option de financement avec PS Now et PS Plus

La prochaine génération de consoles a commencé avec la sortie de quatre SKU de console chez Sony et Microsoft. Alors que la principale concurrence de la PS5 est la Xbox Series X, il semble que la Xbox Series S affrontera la PS5 Digital Edition. Les deux consoles abandonnent entièrement le lecteur de disque et seront certainement plus abordables que leurs frères et sœurs.

PS5 Digital Edition vs Xbox Series S: quel est le différence?

La Xbox Series S est une Xbox Series X plus petite sans lecteur de disque. C’est une console plus abordable avec des spécifications moins puissantes qui offre toujours l’expérience de nouvelle génération à laquelle vous vous attendez avec le lancer de rayons, un disque SSD et un ciblage de 120 images par seconde. La PS5 Digital Edition est exactement la même que la PS5, mais sans lecteur de disque. Pour cette raison, la PS5 Digital Edition est beaucoup plus puissante que la Xbox Series S sur papier. Cela ne signifie peut-être pas que vous devriez le faire passer par le système de Microsoft.

Xbox Series S Édition numérique PS5 Prix 299 $ 399 $ GPU 4 TFLOPS, 20 CU à 1,55 GHz GPU RDNA 2 personnalisé 10,28 TFLOPS, 36 UC à 2,23 GHz RDNA personnalisé 2 CPU 8 cœurs à 3,6 GHz (3,4 GHz avec SMT) Processeur Zen 2 personnalisé 8 cœurs à 3,5 GHz Zen 2 personnalisé Mémoire 10 Go de GDDR6 16 Go de GDDR6 Résolution Cible 1440p, conversion ascendante 4K Cible 4K, jusqu’à 8K Fréquence d’images Cible 60FPS, jusqu’à 120FPS Cible 60FPS, jusqu’à 120FPS Tracé laser Oui Oui Espace de rangement SSD de 512 Go SSD de 825 Go Manette Manette Xbox Series S DualSense Rétrocompatibilité Oui Oui Lecteur optique Aucun Aucun Poids 4,3 livres 8,6 livres Taille 10,8 x 5,9 x 2,5 pouces 15,4ix3,6×10,2 pouces

Que signifient ces différences pour vous

Qu’est-ce que la CPU et GPU Puissance?

Source: Sony Interactive Entertainment

Vous pouvez considérer le CPU (unité centrale de traitement) et le GPU (unité de traitement graphique) comme les cerveaux d’une console qui fonctionnent ensemble pour offrir les meilleurs jeux possibles.

Microsoft sait à quel point le CPU et le GPU sont importants.

Chaque image que vous voyez à l’écran est créée et rendue par le GPU, ce qui détermine la qualité d’une image. Étant donné que la PS5 Digital Edition dispose d’un GPU plus puissant, elle peut rendre des images jusqu’à une résolution de 8K (Full Ultra HD), avec une cible normale de 4K (Ultra HD). La Xbox Series S vise une résolution de 1440p (Quad HD). Pour mettre cela en perspective, la 4K a quatre fois plus de pixels que celle d’une image 1080p (Full HD). Dans tous les cas, vous obtenez des images époustouflantes, mais la 4K est techniquement plus nette et plus claire que 1440p. Cependant, tout le monde ne peut pas faire la différence. Cela dépend également du téléviseur ou du moniteur auquel vous connectez votre console – certains ne peuvent pas du tout rendre 4K.

Le processeur existe pour que tout fonctionne. Il traite toutes les informations et effectue d’innombrables calculs par minute. Ces jolies images ne signifient pas grand-chose si votre console tourne lentement. Microsoft sait à quel point cela est important et a équipé la Xbox Series S d’un processeur qui peut correspondre à celui de la PS5, cadencé à une vitesse de 3,6 GHz, presque identique à celle utilisée dans la Xbox Series X. Avec un processeur plus rapide, vous obtenez des fréquences d’images accrues, y compris certains jeux PS5 à 120 FPS.

À quoi devons-nous nous attendre espace de rangement?

Source: Sony via YouTube

La PS5 Digital Edition et la Xbox Series S utilisent des SSD pour leur stockage. Par rapport aux disques durs utilisés dans les générations de consoles précédentes, les disques SSD permettent de lire plus de données à des vitesses plus rapides. Un SSD diffère d’un disque dur car il n’a pas de pièces mobiles et les données sont stockées sur des puces de mémoire flash. Les disques durs utilisent des pièces mécaniques mobiles pour lire / écrire des informations, ce qui ralentit l’ensemble du processus.

Bien que vous obteniez un SSD dans la console de nouvelle génération que vous achetez, la PS5 Digital Edition offre plus de stockage dès la sortie de la porte. Il est livré avec un SSD de 825 Go par opposition au SSD de 512 Go de la Xbox Series S. Cela pourrait faire la différence entre l’installation d’une poignée de jeux sur votre système. Heureusement, vous pourrez acheter du stockage supplémentaire pour les deux. La Xbox Series S dispose d’un emplacement pour une carte d’extension de 1 To.

Les disques SSD devraient également réduire les temps de chargement, la latence et la texture contextuelle. Le SSD plus rapide de la PS5 vante les temps de chargement de certains jeux comme presque instantanés.

Qu’est-ce que Accès illimité Xbox?

Source: Microsoft

Voici le kicker. Microsoft envisage de proposer la Xbox Series S via Xbox All Access, un programme de financement lancé il y a quelques années. À 25 $ / mois sur une période de 24 mois, vous obtiendrez la console Xbox Series S et le Xbox Game Pass Ultimate. Cela signifie que les joueurs ont accès au multijoueur en ligne et à des centaines de jeux à la demande, avec des exclusivités Xbox lancées dans Game Pass le jour de leur disponibilité. Xbox Game Pass Ultimate comprend également le streaming de jeux Project xCloud et EA Play.

PlayStation n’a pas de programme similaire. Si vous voulez la PS5, vous devrez l’acheter directement auprès de votre détaillant préféré pour des centaines de dollars, sauf si Sony annonce le contraire.

PS5 contre Xbox Series S exclusivités

Source: Sony Interactive Entertainment / Android Central

PlayStation Studios et Xbox Game Studios possèdent des dizaines d’entreprises, toutes travaillant sur des jeux exclusifs pour leurs plates-formes respectives.

PlayStation Studios comprend Sony Santa Monica, Guerilla Games, Naughty Dog et Sucker Punch. Ces studios ont créé des IP comme God of War, Horizon Zero Dawn, Ghost of Tsushima, The Last of Us et bien d’autres franchises qui composent les meilleurs jeux PS5 disponibles.

Studios PlayStation

Studio Bend

Jeux de guérilla

Jeux insomniaques

Molécule médiatique

Le chien méchant

Pixelopus

Polyphonie numérique

Sony Japan Studio

Sony London Studio

Sony San Diego Studio

Sony San Mateo Studio

Sony Santa Monica Studio

Sony XDEV Europe

Productions Sucker Punch

Source: Microsoft

Grâce à d’importantes acquisitions de Microsoft, notamment Bethesda Softworks, Xbox est en passe de devenir une centrale RPG avec Bethesda, Obsidian et inXile. Des jeux à venir comme The Elder Scrolls 6 et Starfield pourraient même être potentiellement exclusifs sur Xbox.

Xbox Game Studios et Bethesda Softworks

343 Industries

Jeux Alpha Dog

Studios Arkane

Bethesda Softworks

Jeux de contrainte

Double Fine Productions

Logiciel id

Divertissement inXile

MachineGames

Mojang

Théorie des ninjas

Divertissement d’obsidienne

Jeux de terrain de jeu

Rare

Studios Roundhouse

Jeux de Tango

La Coalition

L’initiative

Turn 10 Studios

Laboratoires des morts-vivants

Bord du monde

Édition mondiale de Xbox Game Studios

Studios en ligne ZeniMax

Xbox Game Pass contre PlayStation Now

Source: Microsoft

Si vous demandez à quelqu’un, la plupart du temps, il vous dira que Xbox Game Pass est bien meilleur que PlayStation Now. Les deux services veulent être un «Netflix pour les jeux» pour leurs plates-formes, mais Microsoft augmente sa valeur de façon exponentielle. Non seulement les membres Xbox Game Pass Ultimate ont accès à des centaines de jeux à la demande, mais ils bénéficient également du Xbox Live Gold, d’EA Play, de la diffusion en continu dans le cloud et de la possibilité de jouer à de nouvelles exclusivités qui sortent dans Game Pass.

Catégorie PlayStation maintenant Xbox Game Pass Prix 60 $ / an ou 10 $ / mois 120 $ / an ou 10 $ / mois Nombre de parties Plus de 800 Près de 400 Jeux de la génération précédente Oui (PS2, PS3, PS4) Oui (Xbox, Xbox 360, Xbox One) Régions disponibles 19 pays 40 pays Mise en service des exclusivités Non Oui Offres des rabais sur les jeux Non Oui

Qu’en est-il de le prix et date de sortie?

Microsoft a publié la Xbox Series X le 10 novembre 2020 pour 299 $. Sony a ensuite lancé la PS5 Digital Edition pour 399 $ le 12 novembre 2020.

PS5 Digital Edition vs Xbox Series S: Conclusion

Pour la personne moyenne, obtenir la Xbox Series S sera l’option la plus intelligente. Bien que la PS5 Digital Edition ait ses spécifications de son côté, la Xbox Series S peut toujours offrir des performances de nouvelle génération à un prix abordable. Lorsque vous pensez à la possibilité de l’obtenir via Xbox All Access, la décision devient assez claire.

Cela dit, si vous êtes prêt à dépenser un peu plus, optez pour la PS5 qui vous rapportera des exclusivités Sony telles que Horizon Forbidden West et Spider-Man: Miles Morales, ainsi qu’un nombre de pixels beaucoup plus élevé et une augmentation des visuels dans l’ensemble.

Abordable Xbox Series S – Microsoft J’espère que vous pourrez le financer La Xbox Series S a beaucoup à offrir, y compris un prix attrayant et des performances de nouvelle génération. Si vous cherchez à économiser de l’argent tout en jouant à de nouveaux jeux, c’est la voie à suivre.

Plus de pouvoir Édition numérique PlayStation 5 Mettez la main dessus avant qu’il ne se vende L’édition numérique coûte 100 $ de moins que la PS5 standard et se vend rapidement, vous devrez donc garder un œil sur vos détaillants préférés. Sony a du pouvoir et des exclusivités de son côté par rapport à la Xbox Series S.

