PS5 et Xbox Series auraient le même problème de batterie CMOS que PS4 et PS3, connu sous le nom de CBOMB | Jeux

Selon un nouveau rapport, la PS5 et la Xbox Series seraient des bombes à retardement: dès que la batterie CMOS sera épuisée et dans un futur où les serveurs de chaque entreprise n’existeront pas, les consoles ne pourront pas être utilisées pour lire, légalement, les propres jeux à la fois physiques et numériques.

Il y a quelques jours, la bombe de la batterie CMOS de la PS4 a sauté. Un certain nombre d’utilisateurs ont théorisé et découvert plus tard que La console Sony arrête de lire les jeux numériques et physiques si la batterie CMOS est épuisée.

C’est quelque chose qui se produit dans de nombreux autres systèmes, car c’est une batterie qui est nécessaire pour le BIOS, mais que dans le cas de la PlayStation 4, il y a un problème supplémentaire Parce que la batterie gère les informations du trophée et nécessite donc une activation supplémentaire pour que la console puisse lire les jeux.

Si une batterie CMOS s’épuise dans une machine ou un PC, nous pouvons la remplacer, définissez une nouvelle date et heure et le système prend vie. Cependant, dans le cas des consoles, c’est un peu plus compliqué, car les serveurs de chaque entreprise entrent en jeu.

Actuellement, ce n’est pas un problème, car la pile est modifiée, la carte est synchronisée avec les serveurs PSN et la console pourrait à nouveau fonctionner correctement, mais dans un futur où le PSN n’existe pas, par exemple, la PS4 serait inutilisableÉtant donné que les informations sur les trophées des jeux ne pouvaient pas être synchronisées – il semble que ce soit ce qui cause le problème – et ni les jeux numériques ni physiques ne pouvaient être joués.

Cela a également été vérifié avec PS3, mais sur cette console, nous pourrions jouer des titres physiques sans avoir besoin d’une vérification en ligne.

Le monde du matériel traverse une période de grande incertitude, pour des raisons qui dépassent son propre marché. Sans stock de consoles ou de cartes graphiques de jeu, les joueurs ne peuvent pas franchir le pas vers la nouvelle génération.

Maintenant, ces mêmes utilisateurs -Est-ce que ça joue? sur Twitter – ont continué d’enquêter et ont conclu que PS5 et Xbox Series auraient le même problème PS4 car la synchronisation se fait en interne – date et heure du système -, mais aussi en ligne avec les serveurs PSN dans le cas de la PS5 et Xbox Live dans le cas de la Xbox.

Comme le soulignent nos collègues de HobbyConsoles, les consoles de nouvelle génération seraient inutilisables dans un futur où les serveurs ferment et nous ne pouvons pas exécuter cette vérification en ligne, nous ne pouvions donc pas allumer notre console rétro -pour quand cela se produit, bien sûr- et lire ce que nous avons téléchargé ou au format physique.

En outre, faites remarquer que sur les consoles Sony, il est plus facile de changer la batterie que sur les machines Microsoft. C’est quelque chose de simple à résoudre avec une mise à jour du micrologiciel, mais les entreprises peuvent ne pas vouloir le faire car il s’agit encore d’une autre mesure anti-piratage et dans le cas de la Xbox, il y a deux nuances.

Pour clarifier – la Xbox one / série sont également des bombes à retardement. Les deux nécessitent un serveur d’activation en ligne pour même configurer et un lien de compte Xbox Live actif. Cela conduira exactement au même résultat que la bombe c, mais contrairement au problème PlayStation, nous ne serons pas en mesure de le résoudre manuellement https://t.co/uiPexD0h4u – Est-ce que ça joue? (@ DoesItPlay1) 18 avril 2021

D’un côté, Joue-t-il? déclare que sur Xbox, il est très difficile de changer la pile manuellement au niveau de l’utilisateur, mais il est également vrai que la stratégie de la Xbox est que les jeux sont rétrocompatibles et ce serait une bonne idée d’éliminer ce problème pour la préservation du jeu vidéo qui nous intéresse tant les joueurs.

Quoi qu’il en soit, c’est un problème qui s’aggrave rapidement et les entreprises prendront sûrement des mesures.