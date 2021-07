PS5 : Les jeux vidéo les plus mémorables des Jeux Olympiques : des JO des cavernes à Mario et Sonic !

Le sport dans les jeux vidéo est si populaire qu’il correspond à leur propre sexe. En eux, il y a deux types: ceux qui sont variantes d’un sport et ils le prennent juste comme référence pour créer une dynamique de jeu (comme Ligue des fusées ou alors Mario Balonazos) et les simulateurs, qu’est-ce qu’ils essaient représentent fidèlement la physique du jeu.

Et il y en a de toutes sortes. De tout. Pratiquement il n’y a pas de sport qui n’ait sa version des jeux vidéo. Il y a même un jeu de combat de coqs… nous ne sommes pas sûrs que cela doive être considéré comme un sport, mais il y a le jeu. Et bien sûr, il y a des jeux olympiques.

Tant ceux qui essaient de les prendre très au sérieux que ceux qui une parodie ou une variation comique d’entre eux, les Jeux olympiques ont inspiré des jeux de toutes les hauteurs, des exemples les plus dignes à ceux qui ils ont été perdus de la mémoire du temps pour des raisons évidentes. Puis dans ce Niveau supérieur Nacin Gamer, nous retiendrons les plus intéressants.

Londres 2012 : le jeu vidéo officiel

2012 – SEGA

Londres 2012, le jeu vidéo officiel

Parlons d’abord du “moins intéressant” dans les questions de proposition, mais le dernier qui a été fait avec un effort particulier en simulation. Toujours à ce jour, le jeu vidéo des JO de Londres 2012 a des graphismes assez corrects… si cela ne vous dérange pas les visages vides. Avec sa juste part d’événements, de conteurs réalistes et de réactions du public, créer une expérience assez complète de la compétition. Après ces JO, les jeux “officiels” ont décidé d’aller dans une autre direction, plus familière ou amusante que réaliste, probablement parce que, avec les avancées technologiques, faire un jeu aussi varié de tant de sports serait soit excessivement coûteux, soit exigerait un retard dans certains aspects du calendrier. La décision est donc bonne et Londres 2012 est là pour nous rappeler le prodige technique dont SEGA Il à été capable.

Mario & Sonic aux Jeux Olympiques

2007/2020 – SEGA

Mario et Sonic aux Jeux Olympiques

C’est une curieuse hybridation entre un party-game et un jeu de sport. La physique du jeu Il n’est pas basé précisément sur la réponse aux commandes, mais sur l’interaction que les joueurs ont avec eux (en raison de la variété de fonctions que les commandes Nintendo ont de la Wii). Cependant, le développement statique ne ressemble pas à celui des jeux Mario Party: Bien qu’il y ait des éléments des univers Mario et Sonic au sein des compétitions, il est plutôt car les personnages participent au monde “réel” et avec ces mêmes règles, n’appliquant que le charisme de ses personnages. Il y a beaucoup d’animation impliquée, une fois que les commandes appropriées ont été activées, le problème, c’est qu’ils peuvent vous prendre au dépourvu : Si vous vous faites confiance, vous ne réagirez pas à temps, et la réaction est tout dans ces titres.

La quête d’Izzy pour les anneaux olympiques

Alexandrie – 1995

La quête d’Izzy

Tout comme tous les jeux de sport ne sont pas des jeux sur les Jeux olympiques, tous les jeux olympiques ne sont pas sportifs. Au milieu des années 90, alors que les mascottes olympiques étaient encore un maniaque du marketing surexploité, on peut les voir dans toutes sortes de produits, et l’un des plus regrettables était Izzy’s Quest for the Olympic Rings, qui est apparu pour la SEGA Genesis en 1995 et un an plus tard sur la Super NES, à temps pour la Atlanta 96. En plus d’être l’une des mascottes les moins originales du catalogue, elle s’est éloignée de la tradition d’être un élément représentatif du pays qui accueille les Jeux Olympiques pour devenir un… quelque chose qui peut changer de forme (quelque peu original), avait un horrible jeu de plateforme qui ne proposait rien de nouveau ni dans l’histoire ni dans le gameplay. En fait, les sauts étaient assez maladroits, tout comme son contrôle de vol quand Izzy est devenu un planeur. Et si vous êtes une mascotte olympienne avec un mauvais contrôle des mouvements… vous faites quelque chose de mal.

Jeux d’été

Épyx – 1984

Jeux d’été

C’est l’un de ces bons souvenirs des jeux rétro, car il vaudra la peine de reprendre certaines de vos idées avec la technologie actuelle. Oui Malgré son bon développement (à l’époque) il n’avait pas de licence officielle du Comité International Olympique. En fait, dans le jeu, ils sont connus comme les Jeux Epyx. Jusqu’à huit joueurs pouvaient s’affronter, chacun représentant un pays (et oui, Le Mexique faisait partie des pays éligibles) et participant, à tour de rôle, aux différentes manifestations. De plus, vous pouvez sauvegarder les enregistrements que vous avez créés avec vos amis dans un disquette, pour qu’ils ne se perdent pas et qu’ils aient la possibilité de se connecter à sa suite, Jeux d’été II (ce qui a amené différents événements sportifs) pour faire une longue compétition pour tout un après-midi de jeu. Une vraie réussite pour lui Commodore 64 Si l’on considère la technologie de la première moitié des années 1980.

Nouvelle athlétisme international

Konami – 2008

Nouvelle athlétisme international

Encore une fois, ce n’est pas un jeu olympique “officiel”, mais il y a des événements similaires, et il vaut vraiment la peine de le revoir pour deux grandes raisons. La première est qu’il s’agit d’un jeu de Nintendo DS, l’une des meilleures consoles du marché et qu’il savait profiter de la dualité des écrans. Les événements étaient basés sur un gameplay qui ne dépend pas d’appuyer sur des boutons ou de déplacer le joystick comme d’autres titres de ce genre, mais sur créer un rythme adapté avec le stylet DS. De cette façon, vous pouvez concourir seul ou en multijoueur via wi-fi. La deuxième grande raison est que Konami a inclus certains de ses personnages comme éligibles pour participer aux événements, donc tu peux utiliser Simon Belmont, Frogger, Solid Snake ou encore Pyramid Head dans différentes compétitions olympiques. Un bijou.

QWOP

Bennett Foddy – 2008

QWOP

Aussi simple soit-il, ce jeu est devenu viral lorsqu’il est apparu dans les navigateurs, devenant un mème et un défi pour tous ceux qui voulaient perdre un bon moment plein de rires. QWOP, en même temps que nous désespérions, nous faisait rendre grâce pour la capacité motrice de notre corps. Vous contrôlez un coureur de plat de 100 m aux JO, appelé Qwop car il était contrôlé par ces quatre lettres sur le clavier. Alors que le Q et le W devaient bouger les cuisses, le O et le P permettaient de bouger les mollets du coureur. Ensuite vous devez coordonner les boutons pour courir ces 100 m sans tomber. Cela semble facile, mais c’est un énorme défi de coordination. Un autre fait intéressant est que Le jeu a été développé par le bassiste du groupe de synth-pop australien Cut Copy, pour booster votre site Foddy.net. Grâce à QWOP, il a atteint 30 millions de visites.

Caveman Ugh-lympics

Dynamix – 1988

Les olympiades des cavernes !!

Ce haut a été assez rétro, mais il faut reconnaître qu’il y a des idées qui n’existent plus, comme celle que Dynamix avait pour À l’époque où les PC n’avaient même pas de haut-parleurs externes. Le thème Ugh-lympics ne pourrait pas être plus divertissant : les jeux olympiques des hommes des cavernes. Il n’y a que 6 événements pour participer : Course au sabre (vous participez à un parcours d’obstacles poursuivi par un tigre à dents de sabre), Lancement du compagnon (où vous lancez votre femme ou votre mari comme au lancer du disque), Faire du feu, Garrot (un combat de club au sommet d’une falaise), Dino Carrera (parcours d’obstacles mais chevauchant des dinosaures) et Saut de dinosaure (un saut à la perche au sommet d’un tyrannosaure… aussi difficile que cela puisse paraître). Le jeu avait un remake pour la NES intitulé Jeux d’homme des cavernes… ou nous espérons que c’était un remake, et non un vol flagrant de Data East.

Événements du stade

Divertissement humain – 1986

Événements du stade !

Nous partons pour la fin l’un des meilleurs titres du catalogue, à la fois pour sa dynamique de jeu et pour l’innovation que cela signifiait. Ce jeu, également appelé Rencontre d’athlétisme de classe mondiale développé par Divertissement humain et publié par Ban dai Il fallait un élément périphérique : le Nintendo Power Pad, bien connu au Mexique sous le nom de “le tapis”, car c’était cela : un tapis qui s’étalait sur le sol pour appuyer sur les énormes boutons avec les pieds, à la manière d’une Dance Dance Revolution qui vous pouvez plier et rentrer sous le lit. Dans différentes compétitions où vous devez courir dans le jeu, la vitesse de votre personnage dépend de la vitesse avec laquelle vous courez sur le tapis, ainsi que les sauts que vous avez fait pour le parcours d’obstacles et pour les sauts en longueur. Ce jeu a jeté les bases de la Amusement en famille– Des jeux axés sur le fait de faire bouger les joueurs. Et garçon as-tu fait de l’exercice avec ce titre.

Les jeux vidéo de sport en sont le parfait exemple il ne suffit pas d’avoir un jeu avec de bons graphismes et la meilleure réponse de contrôle, mais vous devez proposer “autre chose”. Bien sûr, il est difficile pour un simulateur de proposer quelque chose comme ça car son travail est justement de ressembler à la réalité. Mais il y a encore des titres qui l’obtiennent. Si généralement un seul peut être choisi, Que préfères-tu? Un jeu qui se concentre davantage sur le réaliste ou le divertissant ? Et connaissez-vous d’autres jeux olympiques que nous avons omis de ce Top ?