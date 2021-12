PS5 pour obtenir des façades officielles et de nouvelles couleurs DualSense

Si vous avez regardé votre PS5 et pensé « Je souhaite que ma boîte de jeu vidéo tant désirée soit un peu plus excitante », alors vous avez peut-être de la chance. Une nouvelle sélection de nouvelles coques de console PS5 et couleurs de contrôleur vibrantes sera bientôt disponible à l’achat, les contrôleurs pouvant être achetés en janvier 2022.

Ces nouvelles couleurs comprennent Rose Nova, Bleu Starlight et Violet Galactique. Ces trois couleurs rejoignent les couleurs Cosmic Red et Midnight Black, disponibles à l’achat depuis juin.

Les housses de console sont entièrement nouvelles et sont assorties de couleurs assorties aux trois nouvelles couleurs qui viennent d’être annoncées ainsi qu’aux contrôleurs noir et rouge. Les couvertures de console seront disponibles pour les deux versions de la PS5 – celles qui sont la version numérique et la console standard avec lecteur de disque.

Quant à leur date de sortie, les coques de console Cosmic Red et Midnight Black seront disponibles en janvier 2022 aux côtés des manettes. Cependant, pour le rose, le bleu et le violet, vous devrez attendre un peu plus longtemps, car ceux-ci ont une date de sortie large du «premier semestre 2022».

Nous n’avons aucune idée du montant de ces nouvelles améliorations cosmétiques pour la PS5, mais pour ceux qui ont un œil sur les contrôleurs, il peut être important de noter le prix de vente au détail des versions rouge et noire. Ceux-ci se vendent actuellement au Royaume-Uni pour 64,99 £ et 74,99 $ aux États-Unis, alors attendez-vous à un prix similaire pour ces nouvelles couleurs.

Il n’y a pas de date de sortie spécifique pour les contrôleurs ou les couvertures de console, avec l’article de blog officiel recommandant que nous « assurez-vous de vérifier la disponibilité de votre revendeur local ».

Dans les dernières nouvelles de Sony, le détenteur de la plate-forme a breveté le système de création de chemin introduit par Death Stranding, ainsi que le studio de développement acquis Valkyrie Entertainment.