PS5 : ses 6 premiers mois

Après six mois dans les foyers du monde entier, la nouvelle console de nouvelle génération de Sony a montré ses capacités et, également, ses domaines d’amélioration. Nous passons en revue toutes ces caractéristiques qui entourent cette équipe.

PS5 : ce que j’aime le plus

En termes simples, la PS5 est un produit très bien conçu et solidement construit. Malgré les difficultés de sa production, dues à la pandémie, Sony a réussi à lancer le 12 novembre la remplaçante de la PS4. Une fois arrivés à mi-parcours de leur première année, leurs meilleurs atouts sont les suivants :

Puissance et performances

Il a fallu quelques mois pour voir de quoi la PS5 est capable. Il est curieux qu’avec seulement quelques titres exclusifs dans son catalogue court et naissant, il se soit déjà avéré digne du label next-gen en majuscules. Seulement dans cette section, liée à ses performances, le grand saut générationnel qu’il suppose de la PS4 Pro, sans parler de la PS4 originale, est perçu sans trop d’effort. Avec une grande différence par rapport à ses prédécesseurs, la PS5 est une console très silencieuse et puissante. Tellement puissant qu’il reproduit de manière très stable des titres en 4K dynamique et 60 ips avec pratiquement aucun gâchis et sans émettre, du moins pas sensiblement pour l’utilisateur, beaucoup de chaleur. Cela semble idiot, mais ce n’est pas tellement quand on vient d’une famille PlayStation qui a généré des désagréments constants à cet égard. En d’autres termes, l’avancée technologique que représente cette nouvelle console, en termes d’efficacité énergétique et de refroidissement, est de tirer son chapeau.

Qu’il existe deux versions

La communauté des adeptes de la marque japonaise n’a pas salué, d’emblée, que deux modèles de PS5 soient annoncés : l’un avec un lecteur optique (Blu-Ray) et l’autre sans celui-ci. Faire dépendre une console uniquement de sa connexion Internet pour télécharger des titres au format numérique était, pendant quelques années, la stratégie propre de Microsoft avec sa Xbox One. Cependant, après cette période, il a été démontré que l’existence de ces deux modèles est principalement due au comportement des utilisateurs lors de l’acquisition de nouveaux jeux vidéo : le téléchargement numérique ne cesse de croître d’année en année. Alors pourquoi forcer ces acheteurs à payer pour un lecteur coûteux qu’ils n’utiliseront pas ? La crainte de la communauté, en réalité, n’est pas qu’il existe deux versions en tant que telles, mais à cause de la grande menace que cela implique pour la survie du format physique. Cependant, les ventes ont montré une fois de plus que la décision de créer deux modèles, dont la seule différence réside dans leur lecteur optique, a été un succès pour tous les goûts et toutes les bourses.

SSD haute vitesse

Annoncé comme l’une de ses fonctionnalités vedettes, le temps a donné raison à Sony dans cette section. L’utilisation d’un SSD rapide a un impact direct sur l’expérience utilisateur globale de manière très positive. Habitué aux fastidieux chargements d’écrans entre phases ou aux temps morts au démarrage d’un jeu, le SSD a éliminé d’un coup ces minutes supplémentaires qui, dans leur ensemble, traînaient les jeux vidéo lors de l’exécution de leur code dans les générations précédentes. Fini les moments de consultation du mobile ou même de lecture des astuces qui apparaissaient à l’écran pendant le chargement du titre. Parfois ça va même trop vite…

Télécommande double sens

Autant ils vous en parlent, tant que vous n’aurez pas la manette de la PS5 en main, vous ne comprendrez pas bien la petite révolution qu’elle représente. En plus de son grand changement de design, le rendant beaucoup plus ergonomique, sa vibration haptique par zones -avec des motifs très spécifiques et localisés- accompagne grandement l’utilisateur dans son immersion générale. Ceci, avec la musique du jeu vidéo, le propre haut-parleur du Dual Sense et les déclencheurs adaptatifs, complète un changement générationnel à part entière. Lorsque vous l’essayez, vous ne voulez plus revenir au DualShock 4.

Une ou deux manettes Dual Sense ? Une question que tout possesseur de PS5 s’est posé durant ces mois. Outre la recommandation classique d’avoir deux pour profiter de titres sociaux coopératifs ou compétitifs avec une autre personne, l’utilisation de ces nouvelles technologies dans le Dual Sense est si intense que, même pour un seul joueur, il est pratiquement nécessaire d’avoir une deuxième manette supplémentaire. qui est facturé lorsque celui que vous utilisez est épuisé. C’est pour cette raison que l’autonomie de la nouvelle manette PS5 peut être un peu courte, selon le titre auquel vous jouez.

son 3D

Avec la télévision, l’une des clés pour profiter avec des garanties de toute la proposition multimédia qu’apporte la PS5. Le son, autrefois relégué au rang de complément supplémentaire à ce qui se passait à l’écran, a enfin un rôle particulier dans la nouvelle console. Que ce soit avec les écouteurs Pulse 3D de Sony, conçus dans le style de la PS5, ou avec d’autres écouteurs décents, ressentir l’effet immersif du moteur Tempest est un autre coup de pouce intergénérationnel que seul Sony s’est engagé à offrir. Il existe de nombreux avantages, lors de jeux, de pouvoir localiser l’origine d’une source sonore dans un espace dimensionnel généré dans le casque.

Interface : design et nouvelles fonctionnalités

On vous le disait en son temps et on le répète : renouveler l’interface de la console permet d’avoir le sentiment d’être dans une autre génération. Après des mois d’utilisation, nous ne nous contentons pas de ratifier cette prémisse, mais nous vous assurons que ce renouvellement a apporté de nouvelles fonctionnalités appréciées, telles que les cartes d’activité ou l’aide du jeu, avec de petits guides visuels pour aider le joueur à relever certains défis.

Catalogue de jeux vidéo

N’oublions pas que la pandémie affecte non seulement la production PS5 mais aussi le développement de jeux vidéo. Malgré tout, la nouvelle console a connu un bon démarrage -bien que discret- avec des titres exclusifs tels que Demon’s Souls, Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, Astro’s Playroom, Sackboy : An Adventure in Large ou Destruction All Stars. A cette liste il faut ajouter les nouveaux venus Returnal et Ratchet & Clank : A Dimension Apart, dont nous vous parlerons plus en détail dans ces mêmes pages en raison de leur importance. Un catalogue qui, en soi, s’améliore par rapport à celui des six premiers mois de PS4 courant 2014. Et ce n’est pas la fin de l’année.

Compatibilité PS4

Une raison puissante de passer à la PS5 si votre collection de jeux vidéo est principalement composée de titres de la génération précédente. Rappelons que Sony n’a implémenté cette rétrocompatibilité très demandée dans aucun des modèles précédents de la famille PlayStation. C’est donc, en soi, l’une des nouvelles les mieux reçues de toute l’offre que suppose la PS5.

Périphériques

Avoir de bons écouteurs -comme le Pulse 3D officiel-, une paire de manettes Dual Sense et une base de recharge, fait partie d’une bonne configuration pour profiter pleinement des avantages de cette nouvelle console. Du moins au début. Rappelons que Sony a annoncé qu’il travaillait sur le nouveau casque de réalité virtuelle, PlayStation VR 2,

que, d’après ce qui s’est passé,

Semble très bien.

PS Plus, PS Now et Play At Home

Les programmes de fidélité fournis avec la PS5 ont contribué à renforcer l’offre de Sony dans le cadre de son service PS Plus. Cela, et la décision d’autoriser la lecture gratuite de différents titres free-to-play ou d’avoir une bibliothèque virtuelle payante en renouvellement constant -PS Now-, lui ont permis de faire avancer sa proposition générale en ligne. Il convient également de noter l’amélioration significative des serveurs PlayStation, par rapport aux vitesses de téléchargement / téléchargement, depuis la sortie de la PS5.

PS5 : ce que j’aime le moins… pour l’instant

Tout ce qui concerne la PS5 n’est pas sans améliorations; tout le contraire. Mais si nous avons appris quelque chose à chaque lancement d’une nouvelle console, quel que soit le constructeur, c’est que tout au long de sa première année de vie elle doit recevoir diverses mises à jour qui soit conformes à ce qui était promis, soit corrigeant les éventuels bugs qui pourraient survenir. . Nous allons passer en revue certains de vos points en suspens aujourd’hui.

Manque de stock

Bien qu’au début de ce rapport nous disions que la PS5 a vendu près de 8 millions de consoles depuis son lancement, son grand défi en ce moment est de réapprovisionner les rayons des magasins avec de nouvelles unités dès que possible. C’est-à-dire pour permettre à tout acheteur potentiel de mettre la main sur sa PS5 sans problèmes majeurs. On imagine que, s’il n’y avait pas eu de pandémie, les chiffres qu’afficheraient les ventes de cette nouvelle console seraient un record encore plus élevé. Si le manque de semi-conducteurs autour de la planète provoque déjà de longs retards dans la production de nouveaux produits technologiques, il faut ajouter que, il y a quelques semaines, la PS5 a été lancée en Chine, ce qui a contraint Sony à dériver une bonne partie des unités. disponible sur ce marché. Selon Jim Ryan lui-même, actuel PDG de Sony Interactive Entertainment, il faudra attendre 2022 pour qu’une certaine normalisation soit atteinte dans la production de la PS5.

Erreurs d’interface et de performances

L’apparition de bugs ou de plantages aléatoires lors de la mise de la console en mode suspension, lors du transfert de données d’une PS4 vers la PS5, des icônes fantômes dans le menu lorsque vous supprimez un jeu, des problèmes de synchronisation de la liste des trophées, l’impossibilité de commander jeux dans des dossiers ou ne pas pouvoir utiliser de thèmes, sont le signe que la PS5 doit continuer à avoir le vernis habituel après un lancement. Cependant, il existe des mises à jour fréquentes qui ont activé certaines fonctionnalités attendues, comme le 120 Hz, ou ont corrigé certains inconvénients, comme le bruit fait par le lecteur optique lors de l’insertion d’un disque. D’autres, tels que le bruit électrique -ou le gémissement de la bobine- ou la dérive de la télécommande Dual Sense, devront être examinés par Sony pour déterminer s’il s’agit d’un nombre spécifique d’unités affectées ou s’il est beaucoup plus important.

Prix ​​de vos jeux

Le grand talon d’Achille pour chaque acheteur de PS5. La nouvelle norme de prix des jeux sur cette console, aux alentours de 80 euros, a reçu de multiples critiques de la communauté des joueurs PlayStation.

Extension SSD

Bien que cela puisse être fait à l’avenir, pour le moment, la capacité interne du SSD fourni dans la console ne peut pas être étendue. C’est juste une question de temps. Il existe un moyen d’ajouter plus de To au format SSD au stockage général de la PS5, mais en démontant partiellement la console… Sony lui-même vendra des unités à cet effet. Et c’est que seulement 1 To, avec ce que les jeux occupent en 4K, peut être très court.

Opinions de gadgets

Nous vous avons dit, en novembre, que vous aimeriez peut-être plus ou moins le design de la PS5. Cependant, il est indéniable que la console a son propre style. Il faut avouer qu’en la voyant si souvent, on a fini par plaire -et beaucoup- à ses courbes provocantes. Mais ce que nous aimons le plus, sans aucun doute, c’est la console “pièce” qu’elle est. On ne veut pas trop sonner, laissez-nous l’expression, mais la PS5 remplit toutes les conditions pour sentir qu’on est dans une nouvelle génération : ses performances graphiques puissantes, son comportement silencieux, la vitesse surprenante que vous ne voudrez jamais faire. sans encore la plus grande immersion que procure la manette Dual Sense et le son 3D, sa nouvelle interface… Six mois plus tard, en tant que gamers, on ne peut être plus heureux de ce que la PS5 est capable d’offrir – elle n’est pas exempte de défauts pour l’instant – et nous pouvons dire la bouche grande ouverte que son arrivée a élevé notre expérience de jeu à des niveaux que nous n’avons jamais appréciés sur une console. Si nous regardons la concurrence, Xbox Series X | S, nous manquons de fonctionnalités comme Quick Resume ou le service Game Pass. Quelque chose qui aurait fière allure sur la PS5. Mais cela peut aussi se retrouver sur la plate-forme Sony.