PS5 UK réapprovisionnement chez Smyths Toys ce matin mais uniquement en magasin

Le lève-tôt obtient la PS5 (photo : Sony)

Si vous n’avez toujours pas acheté de PS5, l’une des toutes dernières chances avant le jour de Noël est jeudi chez Smyths Toys.

GAME a déjà eu ce qui est probablement son dernier réapprovisionnement PlayStation 5 avant Noël et maintenant Smyths est dans la même position, avec un réapprovisionnement prévu pour jeudi matin.

Il n’y a pas de confirmation officielle du réapprovisionnement, mais Smyths n’en donne généralement jamais. Cependant, tous les sites habituels de vérification des stocks prévoient que vous pourrez en acheter un le jeudi 16 décembre au matin.

Le hic, c’est que cela ne devrait pas se faire via leur site Web et que vous devrez plutôt vous rendre dans un magasin et y faire votre pré-commande, certains emplacements ouvrant dès 8 heures du matin.

Il est possible que le site Web reçoive une partie du stock, mais si vous voulez être sûr, le mieux est de vous rendre dans un magasin physique (ce qui signifie au moins que les robots n’obtiendront pas toutes les consoles).

Vous devrez remettre un dépôt de 20 £ et n’obtiendrez pas la console cette semaine, mais vous pourrez la récupérer la semaine prochaine et avant le jour de Noël le samedi.

Il est toujours possible que d’autres détaillants aient des stocks plus tard cette semaine, et peut-être même au début de la prochaine, mais le problème est maintenant d’assurer les livraisons avant Noël.

De nombreuses personnes qui ont acheté des consoles en ligne ce mois-ci n’ont toujours pas reçu leur PlayStation 5, donc avec des délais aussi longs, ce réapprovisionnement de Smyths sera l’un des tout derniers.

ð????° Exclusivité : le réapprovisionnement de la PlayStation 5 confirmé pour les jouets Smyths ??????ï¸?? Jouets Smyths (En magasin)

??????�? Jeudi 16/12

â??° 9h GMT

ré?????? À remplir du 22 au 24

??????ï¸?? Acompte de 20 £ (Pré-commande)

ð????® Édition disque PS5 uniquement pic.twitter.com/djOAiTC84f – PS5 Stock UK (@PS5StockAlertUK) 15 décembre 2021

