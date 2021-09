PS5 vs PS5 Digital Edition : que devriez-vous acheter ?

L’accord complet

PS5

Tout numérique

Édition numérique PS5

La console de nouvelle génération de PlayStation offre une tonne de puissance, avec un TFLOP (variable) de 10,28, un lecteur SSD ultra-rapide et un lecteur Blu-ray 4K. Ce lecteur vous permet de continuer à lire des médias numériques et sur disque, y compris tous les titres PS4 de votre collection.

499 $ sur Amazon

Avantages

SSD avancé Puissant GPU/CPU Peut lire des disques Rétrocompatible avec les disques PS4

Les inconvénients

Très cher Physiquement plus grand que l’édition numérique

PlayStation propose également une version numérique de sa prochaine console. Il contient la même quantité de puissance et le même SSD incroyable. Cependant, il n’y a pas de lecteur de disque, ce qui signifie que vous n’aurez pas à vous soucier des disques, mais vous perdrez également l’option pour toujours.

399 $ sur Amazon

Avantages

SSD avancé Puissant GPU/CPU Vraisemblablement moins cher que l’édition standard Légèrement plus petit en raison du manque de lecteur de disque

Les inconvénients

Impossible de lire les disques Non rétrocompatible avec les disques PS4

Sony a surpris le monde en annonçant sa nouvelle PS5. Il a présenté une console améliorée avec un tout nouveau design pour la marque. Sony a également révélé un deuxième modèle jusqu’alors inconnu, une édition numérique PS5, qui ressemble au modèle ordinaire à presque tous les égards, mais avec une différence clé. Maintenant que nous avons ces deux consoles entre nos mains, il y a pas mal de choses à déballer pour décider comment vous allez jouer aux meilleurs jeux PS5.

PS5 vs PS5 Digital Edition : quelle est la différence ?

Source : Jennifer Locke / Android Central

Sony a réitéré que ces deux consoles sont presque exactement les mêmes. Les deux consoles PS5 ont une immense puissance graphique, de bons processeurs et un disque SSD (SSD) hautement personnalisé et super rapide. Ils utilisent tous les deux le nouveau contrôleur DualSense et sont compatibles avec les mêmes accessoires. La principale différence est l’absence de lecteur Blu-ray Ultra HD 4K.

La PS5 standard inclut ce lecteur, ce qui signifie qu’elle peut jouer à des jeux installés via un disque, y compris des titres PS4 rétrocompatibles. Vous pourrez également regarder des titres Blu-ray ou Ultra HD Blu-ray. Pendant ce temps, la console Digital Edition manquera bien sûr de ces capacités. Il est destiné à tous ceux qui n’utilisent plus de supports physiques, donc si vous achetez déjà les versions numériques de jeux, tout en regardant vos films et émissions de télévision numériquement, vous ne manquerez rien.

PS5 PS5 Édition numérique Prix 499 $ 399 $ GPU 10,28 TFLOPS, 36 CU à 2,23 GHz Custom RDNA 2 10,28 TFLOPS, 36 CU à 2,23 GHz Custom RDNA 2 CPU 8x Cores @ 3,5GHz Custom Zen 2 8x Cores @ 3,5GHz Custom Zen 2 Memory 16 Go GDDR6 16 Go GDDR6 Stockage 825 Go SSD 825 Go SSD USB USB 3.0, USB-C USB 3.0, USB-C Contrôleur DualSense DualSense Rétrocompatibilité Oui Oui Prise en charge PSVR Oui Oui Lecteur optique Lecteur Blu-Ray 4K UHD Aucun Audio “Tempest” 3D AudioTech “Tempest” 3D AudioTech Poids 9,9 lb (4,5 kg) 8,6 lb (3,9 kg) Dimensions 15,3 x 4,1 x 10,2 pouces 15,3 x 3,6 x 10,2 pouces

PS5 vs PS5 Digital Edition : ce que cette différence signifie pour vous

Mémoire et stockage

Les deux consoles PS5 incluent un SSD personnalisé de 825 Go. Ce SSD est extrêmement rapide, atteignant des vitesses de 5,5 Go/s de données brutes, bien au-delà de ce dont la plupart des SSD sont actuellement capables. Que vous achetiez vos jeux physiquement ou numériquement, ils devront être installés, ce qui prendra de la place sur le SSD. Bien que vous puissiez étendre votre espace de stockage grâce à une mise à jour 2021 qui a ajouté la prise en charge de certains disques NVME, ils doivent répondre à plusieurs facteurs clés en termes de performances et de taille physique, au point que nous avons ajouté un guide d’extension SSD PS5 pour plus de précisions.

L’un de ces disques compatibles avec la PS5 est le Seagate Firecuda 530, qui offre des performances optimales et aucun problème technique lors de son utilisation.

Rétrocompatibilité

Source : Sony

Les deux consoles sont rétrocompatibles avec les jeux PS4, la « majorité écrasante » des jeux PS4 étant prise en charge dès le premier jour. Certains (mais pas tous) de ces titres, y compris les jeux PSVR, pourront exploiter la puissance considérablement améliorée de la PS5 pour fonctionner à des résolutions plus élevées ou à des fréquences d’images plus stables.

Il est cependant important de noter que la PS5 Digital Edition ne pourra pas lire les disques PS4 ; il ne sera compatible qu’avec les jeux PS4 numériques. C’est un facteur essentiel à prendre en compte si vous avez une vaste collection de jeux PS4 physiques auxquels vous souhaitez continuer à jouer.

Collection PlayStation Plus

Source : Sony (capture d’écran)

Les propriétaires de PlayStation 5 et PlayStation 5 Digital Edition pourront payer pour un nouvel abonnement appelé PlayStation Plus Collection. Cela permet aux abonnés d’accéder à de nombreux titres PS4 sur la nouvelle console. Cela inclut des jeux comme God of War, Bloodborne et Final Fantasy 15. La collection PlayStation Plus est jouable sur PS4, mais vous devez d’abord avoir utilisé les jeux sur PS5.

Consoles en édition limitée

Aucune console en édition limitée n’a encore été révélée. Il semble que des conceptions intéressantes pourraient être en route à l’avenir, comme dans un fil de discussion maintenant supprimé, le vice-président de la conception UX de Sony chez PlayStation, Matt MacLaurin, a expliqué que le matériel PS5 est personnalisable d’une manière que la console précédente ne l’était pas. Il a également déclaré qu’il y aurait “une édition spéciale pour tout le monde”.

Les futurs jeux

Source : PlayStation

La PS5 et la PS5 Digital Edition répondent aux mêmes spécifications de performances, il n’y a donc absolument aucune différence dans la façon dont vos jeux joueront. Ceci est extrêmement important, car cela signifie que les grands jeux PS5 à venir comme le remake de Star Wars: Knights of the Old Republic fonctionneront de manière identique sur les deux systèmes.

Sony Worldwide Studios travaille également d’arrache-pied sur une liste de jeux exclusifs à venir, notamment Marvel’s Spider-Man 2 d’Insomniac Games, Marvel’s Wolverine et plus encore.

Cependant, notez que pour des raisons évidentes, vous ne pourrez pas profiter de la version physique d’un jeu PS5 sur la PS5 Digital Edition. C’est quelque chose à garder à l’esprit, surtout si vous êtes un collectionneur qui regarde des éditions limitées spéciales, comme les différentes éditions d’Horizon Forbidden West.

En bout de ligne

Source : Jennifer Locke / Android Central

Quel que soit le système que vous utilisez, vous profiterez d’une autre génération de jeux de haute qualité. Je recommanderais de prendre l’édition numérique si vous êtes nouveau dans l’écosystème PlayStation car c’est un peu moins cher et plus petit. Vous n’aurez pas non plus l’encombrement des disques à stocker. Si vous avez des films Blu-ray ou des jeux PS4 que vous souhaitez continuer à jouer, vous voudrez utiliser la PS5 standard.

Dans notre revue PS5, la responsable de la PlayStation, Jennifer Locke, a noté qu’il était impossible de revenir à la PS4 une fois qu’elle avait expérimenté tout ce que la PS5 avait à offrir. La PS5 et la PS5 Digital Edition sont actuellement disponibles à l’achat, mais en trouver une en stock est extrêmement difficile. Si vous pouvez en obtenir un, envisagez de vous procurer certains des titres disponibles pour le système, tels que l’excellent remake de Demon’s Souls.

Entièrement compatible

PS5

L’heure de jouer

Gardez toutes vos options ouvertes avec la PS5 standard, car vous ne serez pas coupé des disques PS5 ou PS4. Si vous n’êtes pas prêt à abandonner les supports physiques, cette console est faite pour vous.

Avenir numérique

Édition numérique PS5

Il est temps de jouer — numériquement

Jouez aux mêmes excellents jeux PS5 et à vos anciens titres PS4, à condition qu’ils soient tous numériques. Ne vous souciez plus des disques si vous suivez cette voie.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

jeu intense

Voici les meilleurs câbles HDMI compatibles HDMI 2.1 pour PS5 et Xbox

Tout joueur de jeux vidéo sérieux veut s’assurer d’avoir la meilleure expérience possible lorsqu’il joue à des jeux sur une console premium comme la PlayStation 5 ou la Xbox. Cela signifie obtenir les meilleurs accessoires à utiliser, y compris un câble HDMI 2.1 qui prend en charge une résolution plus élevée, plus de bande passante et des taux de rafraîchissement plus rapides. Voici quelques-uns de nos favoris de confiance pour améliorer votre jeu !