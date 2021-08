PS5, Xbox Series X, plus

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Planifier les vacances est toujours une bonne idée. Vous devrez probablement allouer de l’argent à votre budget pour ce que vous achetez pour les autres à cette époque. Les articles chauds qui coûteront plus cher au cours de l’année sont généralement achetés le Black Friday ou le Cyber ​​Monday. C’est parce que certaines des meilleures offres que vous trouverez sont pendant cette période.

Nous sommes là pour suivre certaines des meilleures offres du Black Friday. Assurez-vous de visiter nos publications sur les téléviseurs, les offres de maison intelligente et les ordinateurs portables. Mais nous sommes ici pour discuter des jeux vidéo et des consoles de jeux vidéo. Si vous êtes fier d’être un grand joueur, vous savez que la fin de l’année est celle où certains des meilleurs titres sortent. Vous savez également que certaines des meilleures offres sur les consoles sont également disponibles à cette époque.

Nous sommes là pour vous aider, vous pouvez donc consulter régulièrement cet article. Nous allons garder une trace des meilleures offres de jeux vidéo Black Friday pour vous. Il sera mis à jour au fur et à mesure que nous nous rapprocherons des dates des 26 et 29 novembre.

Quand pouvons-nous nous attendre à voir des offres de jeux vidéo Black Friday ?

Une scène du jeu vidéo “The Last of Us”. Source de l’image : chien méchant

L’année dernière, il y a eu une poussée insensée pour conclure autant d’offres pour les jeux vidéo. Avec de nouvelles consoles provenant de PlayStation et Xbox et d’autres jeux sortis sur Nintendo Switch, c’était un bon moment pour les joueurs. Les efforts pour obtenir une PlayStation 5 l’année dernière pendant les vacances ont été l’une des tâches les plus difficiles. Il en va de même pour la console Xbox Series X. Les deux ont enrichi la vision des joueurs sur ce que c’est que de jouer à des jeux vidéo à la maison tandis que la Nintendo Switch vous a aidé à jouer à des jeux de n’importe où.

Ce que vous êtes susceptible de voir, ce sont des baisses de prix sur les jeux. Comme chaque année continue, le prix des jeux sortis plus tôt dans l’année ou l’année précédente baisse rapidement. Vous pouvez actuellement obtenir certains des meilleurs jeux de 2020 pour près de la moitié de leur prix, comme Forza Horizon 4. Plus de jeux auront des baisses de prix, en particulier dans les semaines précédant le Black Friday et le Cyber ​​Monday. Ceux-ci pourraient être disponibles début novembre.

Forza Horizon 4 Édition Standard – Xbox One Prix catalogue : 59,99 $ Prix : 38,88 $ Vous économisez : 21,11 $ (35%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

La nouvelle Nintendo Switch OLED

Modèle Nintendo Switch OLED dans le dock. Source de l’image : Nintendo

Nintendo Switch sort cette année une nouvelle version de sa console qui est un modèle OLED. Il sera disponible le 8 octobre 2021. Cela sort alors que nous attendons tous patiemment The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. La demande sera forte, car il est également livré avec un support réglable, vous offrant trois façons pour jouer le système. Le nouveau Metroid Dread sera également disponible le même jour. Vous pouvez voir des offres pour cela autour d’une poussée pour le Black Friday.

Mais, comme il sort à peine six semaines plus tôt, il y a de fortes chances que le prix soit encore élevé. Ce que vous verrez probablement est une chute sur la Nintendo Switch originale. Maintenant que le nouveau modèle est sorti, l’ancien et la Nintendo Switch Lite pourraient très bien être remisés. Jetez un œil à la fin octobre pour avoir une idée de ce qui pourrait arriver.

Metroid Dread – Nintendo Switch Prix: 59,88 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

PlayStation 5 contre Xbox Series X

L’emballage de vente au détail de la Xbox Series X. Source de l’image : Jacob Siegal/.

En ce qui concerne les deux consoles de jeu populaires, vous ne trouverez probablement pas de réduction sur l’une ou l’autre. Ils sont encore difficiles à trouver en stock mais nous nous attendons à ce que cela change. Vous trouverez probablement un réapprovisionnement plus important de la PS5 et de la Xbox Series X à l’époque du Black Friday et du Cyber ​​Monday.

Les magasins comme Target, Walmart, Best Buy et les points de vente en ligne comme Amazon feront pression pour avoir de plus grandes quantités de consoles en stock. Il s’agit de s’assurer que des jeux comme le nouveau Call of Duty: Vanguard, qui fait ses débuts le 5 novembre 2021, peuvent être joués. Vous pourrez probablement obtenir des contrôleurs et autres accessoires pour moins cher à cette époque. Donc, si vous voulez quelque chose comme le contrôleur PS5 DualSense, vous aurez probablement de bonnes chances de le trouver à prix réduit.

Black Friday ou Cyber ​​Monday pour les jeux vidéo

En règle générale, vous pouvez trouver de meilleures offres le Black Friday pour PlayStation et Xbox. Mais Nintendo attendra parfois jusqu’au Cyber ​​Monday pour vous proposer certaines des meilleures offres ou peut-être quelques mois d’abonnement en ligne moins cher. Vous pourrez probablement obtenir la Nintendo Switch d’origine moins chère avant le Black Friday. Mais la meilleure offre à ce jour pourrait être pour Cyber ​​Monday, car Nintendo a tendance à suivre cette voie.

Pour PlayStation et Xbox, les jeux et les remises sur les accessoires que vous pouvez trouver sont susceptibles de mener au Black Friday. Ils seront probablement annoncés quelques semaines à l’avance. Mais les réassorts peuvent être gardés silencieux jusqu’à peu de temps avant qu’ils ne se produisent, obligeant tous ceux qui souhaitent l’une des consoles à continuer de vérifier.

Meilleures offres de jeux vidéo Black Friday en ce moment

Vous pouvez toujours vous procurer des jeux vidéo et des consoles fantastiques en ce moment, avant l’énorme ruée des vacances.

Station de chargeur de contrôleur PS5, station de charge PS5 avec adaptateur secteur de charge rapide 5V/3A, joue… Prix catalogue : 21,99 $ Prix : 18,69 $ Vous économisez : 3,30 $ (15%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Bloc d’alimentation Xbox One Bloc d’alimentation pour bloc d’alimentation Xbox One Adaptateur de remplacement pour bloc d’alimentation… Prix catalogue : 25,99 $ Prix : 22,09 $ Vous économisez : 3,90 $ (15%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Manette sans fil Pro compatible avec Switch/Switch Lite, manette de jeu à distance YCCTEAM avec… Prix catalogue : 39,99 $ Prix : 22,09 $ Vous économisez : 17,90 $ (45%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Manette sans fil MOVONE Manette de jeu à double vibration pour PS4 / Slim/Pro, compatible… Prix catalogue : 33,99 $ Prix : 28,89 $ Vous économisez : 5,10 $ (15%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

VersionTECH. Casque de jeu G2000 pour PS5 PS4 PC Xbox One, casque d’écoute à son ambiophonique avec… Prix catalogue : 19,88 $ Prix : 15,99 $ Vous économisez : 3,89 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Kit d’accessoires pour commutateur, kit d’accessoires innoAura 11 en 1 avec étui de transport, fente pour carte de jeu… Prix catalogue : 21,99 $ Prix : 12,99 $ Vous économisez : 9,00 $ (41%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Forza Horizon 4 Édition Standard – Xbox One Prix catalogue : 59,99 $ Prix : 38,88 $ Vous économisez : 21,11 $ (35%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Ori et la volonté des feux follets – Xbox One Prix catalogue : 29,99 $ Prix : 18,99 $ Vous économisez : 11,00 $ (37%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Assassin’s Creed Valhalla Xbox Series X|S, Xbox One Standard Edition Prix catalogue : 59,99 $ Prix : 24,99 $ Vous économisez : 35,00 $ (58%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Demon’s Souls – PlayStation 5 Prix catalogue : 69,99 $ Prix : 49,94 $ Vous économisez : 20,05 $ (29%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Returnal – PlayStation 5 Prix catalogue : 69,99 $ Prix : 49,99 $ Vous économisez : 20,00 $ (29%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Prix catalogue : 69,99 $ Prix : 59,94 $ Vous économisez : 10,05 $ (14%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Crash 4: It’s About Time – Nintendo Switch Prix catalogue : 39,99 $ Prix : 33,88 $ Vous économisez : 6,11 $ (15%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Nouveau Super Mario Bros. U Deluxe – Nintendo Switch Prix catalogue : 59,99 $ Prix : 40,99 $ Vous économisez : 19,00 $ (32%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

The Legend of Zelda : Breath of the Wild – Nintendo Switch Prix catalogue : 59,99 $ Prix : 49,94 $ Vous économisez : 10,05 $ (17%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Jetez un œil à notre sélection des meilleurs jeux Xbox One !

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.