PS5, Xbox Series X, Switch … Ce sont les ventes de consoles au premier trimestre de l’année | Jeux

La génération de PS5 et Xbox Series X | S a commencé avec des problèmes de stock de console et de distribution dans les magasins. Sony et Microsoft l’avaient pour cette année, mais la vérité est que leurs données de vente ne se sont pas du tout mal passées… si on ne les compare pas à celles de Nintendo Switch, bien sûr. Le portail Ampere Analysis a partagé une comparaison des ventes entre les trois plateformes au cours du premier trimestre de cette année.

Les résultats en surprendront plus d’un. Pour commencer, PS5 a réussi à vendre 2,83 millions de consoles entre ses deux modèles, au cours des mois de janvier à mars de cette 2021. La société a envoyé un total de 3,3 millions aux magasins (selon leurs propres données) jusqu’au 31 mars, en raison de la pénurie de consoles et de semi-conducteurs dans les usines en Chine.

Ces données permettent à la PS5 d’être conforme aux prévisions de ventes de Sony, avec une somme totale de plus de 8 millions d’unités vendues dans le monde. La proportion de consoles vendues par rapport à la Xbox Series X | S est de 2: 1, le même qui s’est produit au cours des deux derniers mois de 2020. Cela implique qu’il y a concurrence accrue dès les premiers mois de la PS4 et de la Xbox One dans le marché.

Selon l’analyse Ampère, Xbox Series X | S ont placé un total de 1,31 million de consoles au cours du premier trimestre de cette année. Microsoft vous n’avez pas indiqué le nombre d’unités expédiées aux magasins, bien qu’il ait signalé récemment que les ventes de matériel avaient augmenté de 232 % par rapport aux années précédentes. Malheureusement, comme sur PS5, il y aura des limitations de stock au moins jusqu’en juin 2020.

”Tellement de les nouvelles consoles de Sony et Microsoft souffrent de contraintes d’approvisionnement et d’une disponibilité imprévisible. Sony sera heureux de voir sa part de marché PS4 continuer dans la nouvelle génération, mais il est très difficile de mesurer la demande réelle dans les conditions actuelles du marché », déclare Piers Harding-Rolls, analyste chez Ampere Analysis.

Le grand gagnant du premier trimestre 2021 est Nintendo Switch, qui entre ses deux modèles a réussi à vendre 5,86 millions d’unités dans le monde. C’est-à-dire, plus que les séries PS5 et Xbox combinées, ce qui se traduit par une augmentation de 12% par rapport au premier trimestre 2020. Bien entendu, un stock un peu plus limité est attendu au cours de ces mois, en raison des embouteillages dans le canal de Suez et de la pandémie.

Nintendo a expédié un total de 4,72 millions de consoles Switch au 31 mars, ce qui signifie que la demande a dépassé l’offre. Le Big N ne peut toujours pas couvrir 100% de la demande, mais espère le faire dans les mois à venir. Quoi qu’il en soit, la console hybride est la grande gagnante de cette 2021 (pour l’instant), grâce à son formidable succès en Espagne, au Japon ou au Royaume-Uni.

