PSA: AirTag peut être utilisé comme tag NFC pour l’automatisation des raccourcis

Alors que de plus en plus de clients mettent la main sur l’Apple AirTag, nous en apprenons davantage sur ses capacités et ses utilisations. Par exemple, il s’avère qu’AirTag peut être utilisé comme balise NFC pour une variété d’automatisation dans l’application Raccourcis.

Récemment, nous avons expliqué que l’AirTag avait été piraté pour la première fois et que lorsque l’utilisateur avait approché le traqueur d’éléments sur l’iPhone, il affichait une URL trompeuse au lieu de la page Web Find My. Maintenant, le site néerlandais iCulture a découvert qu’il était possible d’utiliser l’accessoire comme balise NFC pour l’automatisation HomeKit ou comme raccourci sur votre iPhone.

Habituellement, la fonction NFC de l’AirTag serait utilisée pour le mode Perdu et pour afficher le numéro de série du traqueur d’objets qui s’est déplacé par inadvertance avec vous. Nous savons maintenant que la fonction NFC peut être utilisée plus largement.

Et lorsque vous utilisez un AirTag pour l’automatisation des raccourcis, il fonctionnera également comme un outil de suivi des éléments:

Photo: iCulture.nlOuvrez l’application Raccourcis, appuyez sur «Automatisation», puis sur «+» Cliquez sur «Créer une automatisation personnelle» Faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous voyiez «NFC» et sélectionnez Scan your NFC tag, aka AirTag, puis nommez-le Maintenant, ajoutez des actions telles que “Activer Ne pas déranger jusqu’à ce que je parte” ou “Ouvrir Apple Music” Cliquez sur “Suivant” et c’est tout

Maintenant, cet AirTag peut être utilisé pour alimenter les automatisations dans l’application Raccourcis, y compris les automatisations HomeKit, ouvrir différentes applications et bien plus encore.

Vous pouvez utiliser votre AirTag pour suivre vos articles et comme balise NFC. Saviez-vous que vous pouviez faire cela avec l’accessoire? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.

