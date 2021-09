PSA: Amazon a de nouveau les microSD SanDisk bon marché, avec 400 Go pour seulement 59 $ AU

Si vous recherchez un espace de stockage supplémentaire pour votre smartphone, votre Nintendo Switch ou votre tablette, vous gardez probablement un œil sur les offres en cours sur les cartes microSD avant le Black Friday 2021. Eh bien, Amazon Australie vient de répondre à vos prières.

Les cartes microSDXC SanDisk Ultra de 400 Go et 256 Go ont toutes deux bénéficié d’une remise substantielle, bien que pour obtenir la remise complète sur l’une ou l’autre, vous devez être membre d’Amazon Prime.

Si vous n’êtes pas encore membre Prime, vous pouvez vous inscrire pour un essai gratuit de 30 jours pour profiter de cette offre et de tous les autres avantages qu’elle apporte – livraison rapide et gratuite sur Amazon Australie, accès aux services de streaming Amazon Prime et beaucoup plus.

Notez que vous devrez être connecté à un compte Prime et avoir ajouté le produit à votre panier pour voir la remise complète.

Notez que si vous cherchez à marquer une microSD pour un drone, une GoPro récente ou une autre caméra vidéo d’action ou ultra haute résolution, alors les cartes microSD ci-dessus ne le couperont probablement pas tout à fait.

Pour ces applications (et plus fondamentalement, tout ce qui enregistre des séquences 4K ou supérieures), vous voudrez utiliser une carte offrant des vitesses de classe U3, alors que celles ci-dessus ne sont que U1. Cela dit, ils sont suffisamment capables d’étendre le stockage sur votre smartphone, Switch ou tablette, et la grande majorité des appareils photo numériques grand public.