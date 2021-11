PSA: Animal Crossing: l’application pour smartphone NookLink de New Horizons a également été mise à jour

Avec toutes les manigances de la version 2.0.0 qui se déroulent dans Animal Crossing: New Horizons aujourd’hui – c’était censé être demain et nous n’étions pas préparés, Nintendo! – vous seriez pardonné d’avoir tout oublié de l’application NookLink disponible via l’application pour smartphone Nintendo Switch Online. Vous voudrez peut-être vous en souvenir juste une seconde, car il a également été mis à jour en même temps que le jeu.

C’est vrai, l’application NookLink – qui vous permet de visualiser votre passeport, de scanner des codes QR, d’utiliser des claviers pour discuter avec des amis et plus encore – a également reçu une mise à jour surprise. Lorsque vous ouvrez l’application pour la première fois après la mise à jour, vous serez accueilli par un message vous informant qu’il y a de nouveaux ajouts.

Ces nouveaux ajouts se présentent sous la forme d’un catalogue mis à jour (similaire aux mises à jour que nous avons vues dans le passé) et d’un « Journal de l’île ». Le journal enregistrera les événements importants de vos aventures sur l’île, bien que, comme vous pouvez le voir sur notre capture d’écran ci-dessous, il sera vide lorsque vous l’ouvrirez pour la première fois.

Image : Capture d’écran : Nintendo Life

Nous sommes occupés à travailler sur des guides pour vous aider à tirer le meilleur parti de la grande mise à jour d’Animal Crossing d’aujourd’hui, alors n’hésitez pas à les consulter si vous souhaitez un coup de main. Oh, et amusez-vous bien !