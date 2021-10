PSA : Apple Music sur PlayStation 5 ne prend pas en charge Spatial Audio

Apple et Sony ont annoncé hier que la PlayStation 5 est la première console de jeu à intégrer l’application Apple Music. Avec cela, le service de streaming musical d’Apple est désormais disponible sur tous les appareils de l’entreprise, les téléphones Android, de nombreux téléviseurs intelligents, les décodeurs et maintenant la PlayStation 5. Malheureusement, l’une des meilleures fonctions du service n’est pas disponible et ne sera probablement jamais sur PS5.

Tel que rapporté par TechRadar, bien que les utilisateurs puissent écouter des chansons sur Apple Music tout en jouant à des jeux sur PlayStation 5, il n’est pas possible de profiter de la fonction Spatial Audio.

La publication donne quelques détails sur le fait que la console ne prend pas en charge Spatial Audio sur Apple Music. Le premier pourrait être que Dolby et Microsoft ont un accord exclusif pour la Xbox Series X/S, bien que « les deux parties aient réfuté ces affirmations ».

Un autre point est que la « PS5 s’appuie sur le moteur audio propriétaire Tempest 3D de Sony, qui n’est pas compatible avec Atmos ou DTS:X – bien que la PS5 produise l’audio encodé Atmos à partir de disques Blu-ray ». Enfin, la PlayStation 5 a une prise en charge Bluetooth limitée, ce qui serait également un problème pour les utilisateurs souhaitant profiter de Spatial Audio avec leurs écouteurs AirPods 3, AirPods Pro ou AirPods Max.

Une chose notée par Benjamin Mayo de . est que dans l’annonce, Sony a déclaré que PlayStation est la « première » console de jeu à ajouter Apple Music, suggérant qu’Apple pourrait étendre son service à d’autres services de streaming tels que Xbox et Nintendo Switch.

Pour l’instant, même la PlayStation 4 ne propose pas Apple Music, mais la PlayStation 5 et la Xbox Series X/S ont Apple TV + disponible.

Seul le temps nous dira si Apple introduira Music sur plus de plates-formes et si elles bénéficieront ou non de la prise en charge de Spatial Audio. Même ainsi, les utilisateurs de PlayStation 5 peuvent regarder des vidéos musicales en 4K et profiter du catalogue du service de plus de 90 millions de chansons tout en jouant à leurs jeux préférés.

