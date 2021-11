PSA : Attention ! Les fuites de Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl sont partout sur Internet

Image : Nintendo

Comme indiqué hier, il semble que certains propriétaires de Switch aient déjà mis la main sur Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante.

Depuis notre publication initiale, les vannes se sont bel et bien ouvertes – et de nombreuses images inédites des remakes circulent sur des sites comme YouTube et Twitter. Vous pouvez voir de nouvelles poses de modèles, des animations, écouter la musique du jeu et même voir des plans complets des cartes de la ville du jeu. Il y a aussi des images de bataille.

Certains comptes Twitter ont également retweeté une grande partie de ces séquences, et sur YouTube – de simples recherches de mots Pokémon conduiront à encore plus de séquences vidéo. Un sous-reddit populaire de fuites de Pokémon a également partagé de nouvelles images, et vous pouvez même voir la cartouche Switch du jeu.

Bien sûr, nous ne présenterons aucune des vidéos ou des photos ici sur Nintendo Life – mais maintenant, vous savez au moins que les images de la sortie à venir sont dans la nature. Alors marchez prudemment en ligne si vous ne voulez pas en savoir trop sur ces remakes avant la sortie.