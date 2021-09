PSA : certains utilisateurs de Twitter connaissent actuellement des pannes

in

Certains utilisateurs de Twitter connaissent actuellement une panne du réseau social. Selon certains rapports partagés par les utilisateurs (et affectant également certains des auteurs de .), Twitter est partiellement en panne (ou complètement en panne dans certaines situations) depuis 11h30 PT.

Selon DownDetector, la panne a déjà été signalée par plus de 18 000 utilisateurs. La cause du problème n’est actuellement pas claire, mais nous pouvons confirmer qu’il affecte les utilisateurs dans différents endroits du monde.

Twitter n’a encore rien dit sur la panne d’aujourd’hui, et il ne semble pas y avoir de solution de contournement connue. Si vous avez été affecté, la meilleure chose à faire maintenant est d’attendre et d’essayer à nouveau d’utiliser Twitter plus tard.

Avez-vous été affecté par la panne de Twitter d’aujourd’hui ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :