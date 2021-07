PSA : C’est la dernière semaine où vous pouvez obtenir des billets pour les lève-tôt pour le podcast de Los Angeles

Nous ne voulons pas que vous manquiez un podcast épique à venir à Los Angeles, où Kiyan Sobhani, directeur de Madrid, Matt Wiltse, Siddharth Ramsundar et Christian Paredes enregistreront un podcast en direct devant une foule gonflée de Madridistas.

Donc, si vous êtes n’importe où en Californie, faites le trajet. Les billets Early Bird ne seront plus disponibles le 1er août. Réservez votre place au plus tard le samedi pour vous assurer que votre place est tenue au meilleur tarif possible.

À propos de cet événement

Le plus grand podcast du Real Madrid au monde arrive à LOS ANGELES. Donc, tout le monde à Los Angeles et dans les régions avoisinantes – Anaheim, Santa Ana, Irvine et même San Diego – veillez à réserver la date. Nous ferons un podcast en direct le week-end du 25 au 26 septembre. Nous annoncerons le jour, l’heure et le lieu plus près de la journée.

Réservez votre place pour les lève-tôt dès que possible pour vous assurer d’entrer avant que les sièges ne se remplissent et que les prix n’augmentent. Cela pourrait très bien être notre seul arrêt à LA dans un avenir prévisible. Faites-le compter. Venez rencontrer Kiyan Sobhani, Siddharth Ramsundar et Matt Wiltse alors que nous collaborons avec Christian Paredes de Peña Madridista del Sur de California.

Plus de villes sur la tournée mondiale Managing Madrid Podcast :

Los Angeles, septembre

Toronto, octobre

Dallas, novembre

New-York, décembre

Miami, janvier

Londres, février

Washington DC, mars

Chicago, avril

Bombay, mai