PSA : Chase offre jusqu’à 50 % de bonus lors de l’échange de points de carte de crédit contre des appareils Apple

En 2018, Chase a étendu son programme de récompenses pour les titulaires de cartes de crédit avec un Apple Ultimate Rewards Store dédié, vous permettant d’échanger des récompenses Ultimate contre des produits Apple. Juste à temps pour la saison des fêtes cette année, Chase propose un bonus lucratif où les points valent jusqu’à 50% de plus lorsqu’ils sont échangés contre des gadgets Apple via ce magasin.

Le Chase Ultimate Rewards Store pour les produits Apple propose presque tout ce que vous trouverez chez Apple, y compris les derniers modèles MacBook Pro, iPhone 13 et bien plus encore. Vous pouvez acheter des produits entièrement en utilisant des points, ou diviser la facture en utilisant des points et facturer le reste sur votre carte de crédit.

Par exemple, si vous choisissez d’acheter un appareil Apple qui coûte 120 $ pour une valeur d’échange de 1,25 $ et que vous en payez la moitié avec des points, vous utiliserez 4 800 points et votre carte de crédit sera facturée 60 $.

Voici tous les détails de la promotion, qui se déroule du 1er novembre au 30 novembre.

Freedom, Freedom Unlimited, Freedom Flex et Freedom Student : Les points valent 10 % de plus lorsqu’ils sont échangés contre des produits Apple via Ultimate Rewards

Réserve de saphir : Les points valent 50 % de plus lorsqu’ils sont échangés contre des produits Apple via Ultimate Rewards

Saphir préféré : Les points valent 25 % de plus lorsqu’ils sont échangés contre des produits Apple via Ultimate Rewards

Ink Business Cash, Ink Cash et Ink Business Unlimited : Les points valent 10 % de plus lorsqu’ils sont échangés contre des produits Apple via Ultimate Rewards

Ink Business Preferred et Ink Plus : Les points valent 25 % de plus lorsqu’ils sont échangés contre des produits Apple via Ultimate Rewards

Réserve JPMorgan : Les points valent 50 % de plus lorsqu’ils sont échangés contre des produits Apple via Ultimate Rewards

Pour trouver l’Apple Store Chase Ultimate Rewards, connectez-vous à votre compte Chase, visitez le portail Ultimate Rewards et recherchez l’option « Apple » dans la barre latérale. Si vous n’êtes pas déjà titulaire d’une carte de crédit Chase, vous pouvez postuler ici et obtenir un bonus de 60 000 points après les dépenses éligibles.

