PSA : Facebook, Instagram et WhatsApp sont en panne

Il n’y a pas que vous : Facebook, Instagram et WhatsApp sont tous actuellement en panne pour les utilisateurs du monde entier. Nous voyons des messages d’erreur sur les trois services dans les applications iOS ainsi que sur le Web. Les utilisateurs sont accueillis avec des messages d’erreur tels que : « Désolé, quelque chose s’est mal passé », « Erreur du serveur 5xx », et plus encore.

Oui, Facebook et Instagram sont en panne…

La panne affecte toutes les plateformes appartenant à Facebook, selon les données de Downdetector et Twitter. Cela inclut Instagram, Facebook, WhatsApp et Facebook Messenger. Les pannes semblent avoir commencé vers 11 h 40 HE/8 h 40 HP et tous ces services restent inaccessibles.

Les pannes ont rapidement commencé à devenir une tendance sur Twitter alors que les utilisateurs affluaient vers le réseau social concurrent pour vérifier si d’autres utilisateurs étaient affectés par le temps d’arrêt. Avec humour, le hashtag “#DeleteFacebook” est également à la mode sur Twitter alors que l’entreprise lutte contre les effets de ses plates-formes sur les jeunes utilisateurs.

Alors que certaines pannes de Facebook, Instagram et WhatsApp n’affectent que certaines régions géographiques, les services sont actuellement en panne dans le monde entier. Cela inclut les États-Unis, le Royaume-Uni, le Brésil, le Koweït et plus encore.

Facebook n’a pas encore commenté publiquement les pannes en cours affectant tous ses services. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cette histoire au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage. Le problème semble être lié à une sorte de problème DNS affectant les serveurs Facebook.

Facebook, Instagram et WhatsApp sont-ils actuellement en panne pour vous ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

