PSA : Flighty Pro est gratuit pour tous les utilisateurs de l’application iOS demain, le jour de voyage le plus chargé de l’année

Notre application de suivi de vol préférée, Flighty, est une application incontournable pour cette période de l’année et demain, le niveau pro sera débloqué gratuitement pour tous les utilisateurs. Le 23 décembre est le jour de voyage le plus chargé de l’année et toutes les fonctionnalités pro seront disponibles tout au long de la journée pour tout le monde, même les utilisateurs qui ne paient pas actuellement pour le niveau pro.

Le niveau pro de Flighty comprend une tonne de fonctionnalités utiles qui sont utiles toute l’année si vous voyagez beaucoup. Mais avec toute l’incertitude et la folie du moment, si vous voyagez demain, vous voudrez utiliser Flighty et ses fonctionnalités professionnelles.

Certaines des fonctionnalités qui seront débloquées pour tous les utilisateurs demain incluent : des notifications push ultra rapides, des données de suivi entrantes en direct, des prédictions de retard et l’intégration avec votre calendrier. Nous allons énumérer toutes les fonctionnalités ci-dessous – si vous souhaitez vous abonner à Flighty Pro, il existe une grande variété d’options. Vous pouvez vous abonner mensuellement pour 5,99 $/mois, acheter un abonnement d’un an pour 49,99 $ ou acheter un abonnement à vie pour 249,99 $. Il existe également une poignée d’autres options d’abonnement pour les familles.

Fonctionnalités du niveau Flighty Pro :

Alertes push les plus rapides de l’industrie 25 heures où est mon avion Suivi des avions entrants en direct Alertes de retard FAA de niveau pilote Prédictions de retard Prévision d’arrivée Synchronisation TripIt Synchronisation du calendrier Transfert d’e-mails Numéro de queue Temps de taxi

Ça fait du bien de redonner. Flighty Pro est débloqué pour tout le monde demain. J’espère que cela vous aidera, vous ou vos proches, à voyager pour être ensemble. Bonnes vacances à tous. https://t.co/YfE84QwZig – Ryan Jones (@rjonesy) 22 décembre 2021

