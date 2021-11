PSA : Game & Watch : The Legend of Zelda vous permettra de profiter à la fois des versions japonaises et « occidentales »

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Bien qu’il ait été juste là sur le site officiel pour Game & Watch : La Légende de Zelda, quelques-uns d’entre nous dans l’équipe NL n’avaient pas mesuré le fait que le petit appareil astucieux nous donnera accès à plusieurs versions de chaque jeu.

En ce qui concerne les trois jeux principaux – LA légende de Zelda, Zelda II : L’aventure de Link et La Légende de Zelda : Link’s Awakening – vous aurez accès à la fois à votre version localisée et à l’original japonais.

C’est dangereux d’y aller seul – prends ça ! Revisitez certains des jeux The Legend of Zelda les plus emblématiques avec du matériel d’inspiration rétro, parfait pour les joueurs et les collectionneurs. Jouez les versions anglaise ou japonaise.