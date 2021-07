PSA : HomePod Software 15 bêta entraînant une surchauffe et d’autres bugs pour certains utilisateurs

in

Pour l’iPhone, l’iPad, le Mac, l’Apple TV et l’Apple Watch, Apple propose à la fois des versions bêta pour les développeurs et des versions bêta publiques, permettant aux utilisateurs de tester les nouvelles fonctionnalités logicielles à venir avant leur sortie. Il n’en va pas de même pour HomePod, mais il existe toujours une version bêta d’AppleSeed disponible pour les utilisateurs invités, leur permettant de tester les nouvelles fonctionnalités du logiciel HomePod.

Cette année, cependant, la version bêta du logiciel HomePod cause divers problèmes aux utilisateurs, notamment des pannes matérielles et plus encore…

Même si les mini bêtas HomePod et HomePod ne sont techniquement disponibles que pour les utilisateurs invités, le profil d’appareil nécessaire pour installer le logiciel bêta peut facilement être trouvé via une recherche rapide sur Google. Cela signifie que les personnes qui ne sont pas invitées au programme de test AppleSeed peuvent toujours installer le firmware bêta du HomePod.

Un fil de discussion sur Reddit comprend une variété de détails sur les problèmes rencontrés par les utilisateurs exécutant la version bêta du logiciel HomePod 15 :

Je conseille de débrancher tous vos HomePods qui sont chauds sur le dessus, ce qui entraîne une défaillance de votre carte logique ou un problème sur l’audio os 15 où Siri ne peut pas mettre la musique en pause lorsqu’il joue de la musique, toucher le haut ne fera que l’ignorer.

L’une des plaintes les plus courantes est que le HomePod deviendra anormalement chaud lors de l’exécution de la version bêta, et dans certains cas, le HomePod s’éteindra même complètement apparemment en raison de la surchauffe.

C’est nul, et il n’y a aucun moyen de rétrograder sur le homepod og, j’espère qu’Apple corrigera cela bientôt, ou fournira un profil de chemin de rétrogradation afin que je puisse rebrancher le mien au mur. Même pour les développeurs, c’est une situation assez difficile à gérer.

Plus que tout, c’est la preuve que vous ne devriez pas installer de bêtas – en particulier les bêtas HomePod – sur vos appareils principaux. Cela est particulièrement vrai pour le HomePod car le programme de test bêta d’Apple est si limité et parce qu’il n’y a aucun moyen de revenir facilement à une version précédente du logiciel HomePod si vous rencontrez des problèmes.

Avez-vous rencontré des problèmes pour exécuter la version bêta du logiciel HomePod 15.0 sur votre HomePod ou HomePod mini ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

