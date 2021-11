PSA : Il existe de bien meilleures offres que l’événement de magasinage d’Apple pour le Black Friday

L’événement de magasinage annuel d’Apple pour le Black Friday est arrivé et, sans surprise, les « offres » offrent un peu à désirer. Apple n’offre de remises en espèces sur aucun de ses produits, mais récompense plutôt les clients avec une carte-cadeau Apple Store avec des achats sélectionnés.

Pour la plupart des produits Apple, vous pouvez économiser un peu plus en cherchant ailleurs…

L’événement de magasinage Black Friday d’Apple offre une carte-cadeau allant jusqu’à 200 $ en fonction de ce que vous achetez. Voici la ventilation complète directement des termes et conditions d’Apple :

iPhone : obtenez une carte-cadeau de 50 $ lorsque vous achetez un iPhone SE, iPhone 12 ou iPhone 12 mini iPad : obtenez une carte-cadeau de 100 $ lorsque vous achetez un iPad Pro 11 pouces ou iPad Pro 12,9 pouces Mac : obtenez une carte-cadeau de 100 $ lorsque vous achetez un MacBook Air, un MacBook Pro 13 pouces ou un Mac Mini, et obtenez une carte-cadeau de 200 $ à l’achat d’un iMac Apple Watch 27 pouces : obtenez une carte-cadeau de 50 $ à l’achat d’une Apple Watch Series 3 ou Apple Watch SE AirPods : obtenez une carte-cadeau de 25 $ à l’achat d’AirPods (2e ou 3e génération), 50 $ avec les AirPods Pro ou 75 $ avec les AirPods Max Apple TV : obtenez une carte-cadeau de 50 $ à l’achat d’une Apple TV HD ou Apple TV 4K Beats : obtenez une carte-cadeau de 50 $ avec les écouteurs Beats Studio3 Wireless, Solo3 Wireless ou Powerbeats Pro ou une carte-cadeau de 25 $ avec Beats Flex et Studio Buds Magic Keyboard : obtenez une carte-cadeau de 50 $ avec Magic Keyboard pour iPad Pro ou iPad Air Autres accessoires : Obtenez une carte-cadeau de 25 $ à l’achat d’un chargeur MagSafe Duo, d’un pack de 4 AirTags, d’un Smart Keyboard Folio ou d’un Apple Pencil (2e génération)

Comme vous pouvez le voir, la dernière et la plus grande série d’iPhone 13 n’est pas éligible pour l’événement de magasinage Black Friday d’Apple. Une autre bizarrerie est que la carte-cadeau que vous recevez lors de cet événement ne peut être utilisée que pour un achat futur.

Cherchez ailleurs les offres Apple

Notre principale recommandation pour les offres Apple Black Friday est de rechercher des remises en espèces plutôt que des promotions offrant des cartes-cadeaux ou d’autres avantages. Par exemple, sur Amazon, vous pouvez actuellement trouver des AirPods Pro pour 169,99 $, une remise importante par rapport au prix de détail de 250 $, même en tenant compte de la carte-cadeau Apple Store de 50 $ que vous obtiendrez.

Amazon propose même les derniers et les meilleurs AirPods 3 pour 149,99 $. Vous pouvez acheter une Apple Watch Series 7 pour 379 $ ou une Apple Watch SE pour 219 $.

Ce ne sont là que quelques-unes des meilleures offres du Black Friday que nous ayons vues jusqu’à présent, et juste un avant-goût de ce qui est proposé lorsque vous au-delà de « l’événement de magasinage » d’Apple. Consultez les liens ci-dessous pour toutes les meilleures offres Apple de nos amis de 9to5Toys.

Et pour les dernières offres :

