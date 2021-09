PSA : Il n’y a pas que vous, TikTok est actuellement en panne pour de nombreux utilisateurs

L’application vidéo virale abrégée TikTok est actuellement en panne pour de nombreux utilisateurs. Selon les données de DownDetector ainsi que des rapports sur Twitter, les utilisateurs rencontrent des problèmes pour charger TikTok, publier des vidéos, commenter, etc.

Selon les données de DownDetector, les utilisateurs ont commencé à signaler des problèmes avec TikTok peu après 13 h HE. Depuis les premiers rapports, les problèmes n’ont cessé de s’étendre. Les utilisateurs disent qu’ils ne peuvent pas publier de nouvelles vidéos, charger leurs pages For You, afficher des commentaires, regarder des vidéos en direct, etc.

Une recherche rapide sur Twitter montre le souffle de la panne de TikTok, de nombreux utilisateurs signalant des problèmes d’accès à l’application cet après-midi depuis leur iPhone. Le hashtag #TikTokDown est rapidement devenu une tendance sur Twitter.

Les membres du personnel de . peuvent également corroborer la panne, car beaucoup d’entre nous ne sont actuellement pas en mesure de charger des liens via l’application TikTok pour iOS ou via le Web.

TikTok n’a pas encore résolu la panne via ses pages Web de support, donc on ne sait pas quand les problèmes pourraient être résolus. Pour l’instant, nous devrons simplement attendre et voir combien de temps cette panne persiste. Rencontrez-vous des problèmes pour accéder à TikTok aujourd’hui ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

