PSA : Instagram actuellement en panne pour certains utilisateurs

Encore une fois, Instagram semble rencontrer des problèmes côté serveur. Les utilisateurs ont signalé sur Twitter ce lundi soir qu’Instagram est actuellement en panne ou ne fonctionne pas en partie.

Selon DownDetector, des milliers d’utilisateurs ont commencé à signaler des problèmes avec Instagram vers 19 h 40 HE, et le nombre de rapports n’a fait qu’augmenter depuis lors. Sur Twitter et d’autres réseaux sociaux, plusieurs publications sur « Instagram Down » ont été partagées au cours de la dernière heure, les utilisateurs n’ayant pas pu utiliser l’application Instagram.

D’après mon expérience personnelle, Instagram fonctionne toujours mais avec une lenteur notable – et certains messages ne se chargent pas.

Meta (qui est maintenant le nom de la société Facebook propriétaire d’Instagram) n’a pas encore confirmé s’il y a une panne généralisée. Pour l’instant, si vous ne parvenez pas à utiliser Instagram, nous vous suggérons de réessayer plus tard.

Avez-vous rencontré des problèmes avec Instagram aujourd’hui ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

