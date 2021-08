PSA : iOS 15 bêta 4 peut supprimer automatiquement les reflets d’objectif sur les photos

Cela fait deux mois qu’Apple a présenté en avant-première iOS 15, et il y a encore de nouvelles choses à savoir sur le prochain système d’exploitation iPhone. Selon un utilisateur de Reddit, la version bêta 4 peut supprimer automatiquement les reflets d’objectif lors du post-traitement d’une photo.

Cette découverte a été partagée par les développeurs de la populaire application d’appareil photo Halide sur Twitter, et comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessous, la photo a été prise dans un champ d’herbe avec le soleil apparaissant. Ceux qui aiment prendre des photos de paysages ont l’habitude d’avoir un léger reflet dans ce genre de situation.

La meilleure partie est que l’utilisateur de Reddit a seulement remarqué qu’il y avait une lumière parasite lorsqu’il a utilisé la fonction Live Photo, puis a découvert qu’il y avait une petite lumière parasite sur le côté gauche de l’image.

Selon d’autres utilisateurs de Reddit, ils sont en mesure de confirmer que l’iPhone XS, l’iPhone 11 et l’iPhone 12 peuvent post-traiter et supprimer les reflets d’objectif sur les photos. On ne sait toujours pas si les iPhones plus anciens peuvent faire de même, car de nombreuses fonctionnalités d’iOS 15 sont exclusives aux téléphones équipés de l’A12 Bionic ou d’une version plus récente.

Avec cette fonctionnalité, il est agréable de voir qu’Apple peut encore améliorer l’appareil photo de l’iPhone tout en conservant le réalisme de la photo.

Avec iOS 15, Apple accorde beaucoup d’attention aux fonctionnalités de l’appareil photo sur FaceTime. Le mode portrait vidéo (flou d’arrière-plan) et les réglages du microphone d’isolation vocale sont des fonctions clés du prochain système d’exploitation iPhone.

Dans Effets vidéo, lors d’un appel FaceTime, le mode Portrait peut être activé. Cela isole votre visage et votre corps et applique un effet de flou d’arrière-plan à tout le reste du cadre, comme si vous preniez une photo de portrait dans l’application Appareil photo principale.

Il existe également une nouvelle fonctionnalité Live Text qui permet aux utilisateurs de copier du texte, des numéros de téléphone et des adresses dans les photos prises, comme vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici.

En savoir plus sur iOS 15 dans notre résumé complet ici.

