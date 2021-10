PSA: la durée de vie de la batterie des AirPods 3 dure plus longtemps si vous désactivez Spatial Audio

Lors de son événement « Unleashed » hier, Apple a dévoilé les nouveaux AirPods 3. Après presque un an de rumeurs, les écouteurs sans fil de troisième génération sont enfin disponibles à la commande. Au fur et à mesure que nous en apprenons plus sur les AirPods 3, un détail est que la durée de vie de la batterie n’atteint les six heures revendiquées par Apple que si vous désactivez une fonctionnalité clé.

Comme l’a repéré le graphiste Anton Bulzomi sur Twitter, Apple affirme que les AirPods 3 ont une durée d’écoute allant jusqu’à six heures avec une seule charge si Spatial Audio est désactivé. Avec cette fonctionnalité activée, les utilisateurs ont jusqu’à cinq heures.

C’est toujours impressionnant puisque les AirPods Pro bénéficient de cinq heures d’écoute avec les modes ANC et Transparence désactivés.

En les comparant tous les deux, les AirPods 3 ont également jusqu’à quatre heures de temps de conversation avec une seule charge, tandis que les AirPods Pro ont jusqu’à 3,5 heures.

Il est important de noter que les AirPods 3 présentent un tout nouveau design avec une tige courte et un design de type AirPods Pro, à l’exception des embouts auriculaires. Les nouveaux écouteurs sans fil manquent également de mode de suppression active du bruit et de transparence. Même encore, Apple a finalement apporté la prise en charge de Spatial Audio à ses AirPod de base, qui peuvent tirer parti des chansons, des émissions de télévision et des films Apple Music.

Les AirPods 3 sont déjà disponibles à la commande et les premières commandes arriveront la semaine prochaine. Les nouveaux écouteurs coûtent 179 $, tandis que les AirPods Pro coûtent 249 $ et les AirPods 2 coûtent 129 $.

Si vous souhaitez en savoir plus sur tout ce qu’Apple a annoncé lors de l’événement « Unleashed », consultez notre résumé ici.

