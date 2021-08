PSA : la FEMA et la FCC vont effectuer un test d’alerte d’urgence aujourd’hui

Depuis 2012, les États-Unis ont mis en place le programme Wireless Emergency Alerts qui utilise les téléphones portables des Américains pour les avertir des urgences, telles que des conditions météorologiques dangereuses, des enfants disparus et d’autres situations critiques. Aujourd’hui, la FEMA et la FCC effectuent un test à l’échelle nationale du système d’alerte d’urgence et des alertes d’urgence sans fil.

Selon la FEMA (via ABC News), le test national comprendra deux parties, testant les capacités WEA et EAS. Les deux tests débuteront à 14 h 20 HE aujourd’hui.

Alors que la partie Alerte d’urgence sans fil du test ne sera envoyée qu’aux téléphones portables grand public où l’abonné a choisi de recevoir des messages de test, la partie Système d’alerte d’urgence du test sera envoyée aux radios et aux téléviseurs.

Il s’agit du deuxième test WEA à l’échelle nationale, mais du premier test WEA à l’échelle nationale sur une base d’adhésion des consommateurs. Le message de test s’affichera en anglais ou en espagnol, selon les paramètres de langue du combiné sans fil. Il s’agit également du sixième test EAS à l’échelle nationale.

La FEMA et la FCC se coordonnent avec les participants EAS, les fournisseurs de services sans fil, les gestionnaires d’urgence et d’autres parties prenantes en vue de ce test national afin de minimiser la confusion et de maximiser la valeur de sécurité publique du test. Le test vise à garantir que les responsables de la sécurité publique disposent des méthodes et des systèmes qui fourniront des alertes et des avertissements urgents au public en cas d’urgence ou de catastrophe.

Le but de ce test aujourd’hui est de s’assurer que les systèmes EAS et WEA « continuent d’être des moyens efficaces d’alerter le public en cas d’urgence ». Dans le cas où ce test est annulé en raison de phénomènes météorologiques violents généralisés ou d’autres événements, une date de test de sauvegarde est prévue pour le 25 août.

À partir de 14 h 20 HE, les tours de téléphonie cellulaire diffuseront le test pendant environ 30 minutes. Pendant ce temps, les téléphones sans fil compatibles WEA sur lesquels l’abonné a choisi de recevoir des messages de test qui sont allumés, à portée d’une tour cellulaire active et dont le fournisseur de services sans fil participe à WEA devraient être capables de recevoir le message de test. Les téléphones sans fil ne devraient recevoir le message qu’une seule fois.

Pour les consommateurs qui ont choisi de recevoir des messages de test WEA, le message qui apparaît sur leurs téléphones indiquera : « C’EST UN TEST du système national d’alerte d’urgence sans fil. Aucune action n’est nécessaire.

