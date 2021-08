PSA : la journée communautaire d’Évoli dans Pokémon GO se déroule ce week-end

L’un des personnages les plus appréciés de Pokémon est de retour sous les projecteurs dans Pokémon GO ce week-end. Les joueurs du monde entier rencontreront facilement Évoli.

Selon un article de blog de Niantic, cette journée communautaire, qui est un week-end cette fois, se déroulera de 11h00 à 17h00 heure locale le samedi et le dimanche.

« Pour célébrer la Journée de la communauté Évoli, des autocollants inspirés du Pokémon et de ses évolutions seront disponibles tout au long du mois d’août ! Vous pouvez obtenir des autocollants inspirés d’Évoli en faisant tourner des PokéStops, en ouvrant des cadeaux et en les achetant dans la boutique du jeu, tandis que les autocollants inspirés de ses évolutions seront disponibles exclusivement dans la boutique.

Les dresseurs pourront attraper un Évoli qui connaît le dernier recours et si le Pokémon évolue jusqu’au lundi 16 août 2021 à 10 h 00 HAP, l’Évolution apprendra un coup spécial :

Vaporeon: échaudure

Jolteon: Zap Cannon

Flareon: Superpuissance

Espeon: Boule d’ombre

Umbreon: psychique

Leafeon: Graine de balle

Glacéon: Impulsion de l’eau

Sylveon: choc psychologique

Eevee est connu pour avoir de multiples évolutions, c’est pourquoi Niantic va aider les entraîneurs ce week-end :

Faire évoluer Évoli en Sylveon ne nécessitera que sept cœurs au lieu des 70 habituels; Un événement spécial de recherche chronométrée est disponible qui récompense un module de leurre moussu et un module de leurre glacial afin que vous puissiez faire évoluer Eevee en Leafeon ou Glaceon. Il y aura une Community Day Box spéciale à achat unique disponible pour 1 280 PokéCoins, comprenant 50 Ultra Balls, cinq Encens, un Elite Fast TM et un Elite Charged TM.

Il y a aussi des bonus supplémentaires pour ceux qui jouent de 10h00 à 17h00 ce week-end :

Shiny Eevee est plus facile à rencontrer; Eevee peut apparaître sur une photo lorsque vous prenez un instantané ; Pour 1,00 $ US, les joueurs peuvent accéder à l’histoire de recherche spéciale exclusive à Eevee Community Day, What You Choose to Be ; Les œufs nécessitent un quart de leur distance d’éclosion habituelle; L’encens activé pendant l’événement durera trois heures; Les modules de leurre activés pendant l’événement dureront trois heures.

Allez-vous attraper un Évoli ce week-end sur Pokémon GO ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

