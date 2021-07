PSA : la nouvelle batterie MagSafe d’Apple peut également être utilisée pour charger sans fil les AirPod

in

Plus tôt dans la journée, les premières images réelles de la batterie MagSafe sont apparues, montrant de plus près l’ajustement, la finition et la taille du nouvel accessoire. Maintenant, une image est apparue montrant que la batterie MagSafe peut être utilisée comme chargeur Qi pour n’importe quel accessoire, y compris les AirPod.

Comme nous l’avons détaillé ce matin, Steven Russell a pu récupérer la batterie MagSafe dans son Apple Store local à Memphis, Tennessee, ce week-end. Russell a publié une poignée d’images du nouvel accessoire sur Reddit et Twitter, et maintenant, il a partagé une nouvelle image montrant la batterie MagSafe en train de charger avec succès les AirPods Pro.

Apple a laissé entendre que cela était possible sur la page produit du pack batterie MagSafe, en disant : « À votre bureau et besoin d’une charge ? Branchez simplement un câble Lightning dans la batterie MagSafe pour une charge sans fil jusqu’à 15 W. L’image de Russell confirme qu’il fonctionne également en déplacement, transformant la batterie MagSafe en un chargeur Qi portable alimenté par batterie.

Les premières commandes de packs de batteries MagSafe devraient commencer à arriver plus tard cette semaine, date à laquelle nous nous attendons également à ce qu’elles arrivent officiellement dans les Apple Stores. En attendant, dites-nous ce que vous pensez des premières images dans les commentaires ci-dessous !

