PSA: la page Web du flux d’événements de la WWDC 2021 est maintenant disponible

L’attente est presque terminée car nous sommes maintenant à six jours de la WWDC 2021. Avant l’événement, la page du flux de l’événement de la 32e Conférence mondiale des développeurs a été officiellement publiée. Apple a également envoyé un e-mail aux développeurs les informant que la WWDC 2021 est presque là.

Depuis qu’Apple a introduit la fonction Memoji avec l’iPhone X, la plupart des événements WWDC ultérieurs ont reçu une sorte d’illustration sympa mettant en valeur cette fonction. Pour la WWDC 2021, Apple taquine l’événement avec des Memojis avec Mac.

Sur la page du flux d’événements spéciaux, tous les Memoji examinent le logo WWDC21, qui contient l’outil iMessage « Envoyer avec des lasers ». Bien que cela ne signifie probablement rien, ce serait cool si Apple introduisait des moyens plus personnalisables d’envoyer des messages. La fonctionnalité « Envoyer avec effet » a été introduite avec l’iPhone 6s et 3D Touch et n’a pas été mise à jour depuis.

Quant à savoir à quoi vous attendre à la WWDC 2021, assurez-vous de consulter notre tour d’horizon complet de toutes les rumeurs ici.

Le discours d'ouverture aura lieu le 7 juin à 10 h 00 HAP. Consultez la page de flux d'événements ici.

