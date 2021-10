Hier marquait la date de sortie officielle de la nouvelle Apple Watch Series 7, et des informations continuent d’émerger. Malheureusement, certaines personnes pensaient que le nouveau cadran de la montre « Nike Bounce » était exclusif aux nouvelles montres Nike Apple, ce qui n’est pas le cas.

Tel que posté par Filipe Espósito de . sur son compte Twitter, le cadran de la montre « Nike Bounce » est en effet nouveau mais pas exclusif aux modèles de la série 7. Filipe, par exemple, a le modèle Nike Series 4, qui comporte également le cadran de la montre.

Avec lui, vous pouvez choisir différentes couleurs et deux types d’arrière-plans. Même si, ceux qui ont acheté une édition Nike de l’Apple Watch Series 7 bénéficieront de lunettes plus fines lors de l’utilisation de ce visage.

Comme d’habitude, les clients qui achètent les éditions Nike ou Hermes ont toujours des visages exclusifs, mais ils ne sont pas toujours disponibles uniquement pour les modèles plus récents.

Cette année, Apple a apporté une mise à niveau mineure à la gamme Apple Watch avec principalement un écran plus grand, des capacités de charge rapide, un appareil plus résistant aux fissures et à l’eau, et c’est tout.

Parker Ortolani de . a écrit à propos de l’un des deux nouveaux cadrans exclusifs pour l’Apple Watch Series 7. «Countour» tire parti du nouvel écran et est très personnalisable.

L’arrière-plan coloré peut comporter n’importe laquelle des couleurs incluses par Apple dans le sélecteur de visage watchOS, ce qui signifie que vous pouvez modifier ce visage pour qu’il corresponde à l’un de vos bracelets de montre des six dernières années. Le sélecteur vous permet également d’ajuster la luminosité ou l’obscurité de la teinte que vous sélectionnez. Apple a également inclus une version spéciale Pride du visage Contour rempli. Il présente un magnifique dégradé arc-en-ciel.

« Modular Duo », d’autre part, apporte deux grandes complications pour les utilisateurs qui veulent encore plus de données disponibles en un seul coup d’œil.

Vous pouvez en savoir plus sur l’Apple Watch Series 7 ici.

Pour info : le nouveau cadran de la montre « Nike Bounce » n’est pas exclusif aux modèles de la série 7. Vous pouvez l’avoir sur n’importe quel modèle Apple Watch Nike (série 4 et versions ultérieures). pic.twitter.com/fkRuOg9K52 – Filipe Espósito (@filipeesposito) 15 octobre 2021

