PSA : le couvercle de votre MacBook doit être ouvert pour utiliser Apple Pay

Votre MacBook Pro M1 est associé à votre nouveau Magic Keyboard avec Touch ID. Vous cliquez sur votre bureau et essayez de faire un achat avec Apple Pay. Cependant, lorsque vous placez votre doigt sur le capteur Touch ID du clavier, cela ne fonctionne pas. Ce qui donne? Eh bien, nous avons appris que le couvercle de votre MacBook doit être ouvert pour utiliser Apple Pay.

Découvrir le problème avec Apple Pay et le clavier magique avec Touch ID

Si vous avez déjà rencontré ce problème, vous avez peut-être essayé de vérifier le module Wallet & Apple Pay dans les Préférences Système. Tout ce que vous voyez, c’est un vague message d’erreur : « Apple Pay a été désactivé car les paramètres de sécurité de ce Mac ont été modifiés. »

Cela susciterait probablement des inquiétudes, puisque, eh bien, vous n’avez apporté aucun changement. Plusieurs heures plus tard, vos analyses antivirus et anti-malware sont vides et vous vous retrouvez perplexe.

Glenn Fleishman de Macworld a découvert la cause de ce problème pour beaucoup. C’est quelque chose qu’Apple doit vraiment inclure dans la page que vous visiterez si vous cliquez sur le bouton « En savoir plus » dans ce message d’erreur précédent.

Le couvercle de votre MacBook doit être ouvert pour utiliser Apple Pay.

Une exigence qui avait du sens, jusqu’à ce qu’elle ne l’ait pas été

Avant le Magic Keyboard avec Touch ID, cette exigence est parfaitement logique. Avec les Mac Intel, c’est toujours le cas, car ce clavier nécessite un Mac avec Apple Silicon.

Maintenant, cependant, c’est un piège caché sur lequel Apple doit être plus clair. Ainsi, la prochaine fois que vous voudrez utiliser Apple Pay avec votre MacBook basé sur M1 et le Magic Keyboard avec Touch ID, assurez-vous simplement que le couvercle de votre ordinateur portable est ouvert.