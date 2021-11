PSA: Le DLC Happy Home Paradise d’Animal Crossing corrige la fonctionnalité la plus détestée de New Horizons

Si vous avez choisi d’acheter le nouveau DLC d’Animal Crossing: New Horizons, ou si vous l’avez via le pack d’extension Switch Online de Nintendo, vous aurez déjà vu une partie du nouveau contenu charmant que Happy Home Paradise a à offrir. Il y a de nouveaux personnages à rencontrer, de nouveaux objets à obtenir et bien plus encore, mais il y a une nouvelle fonctionnalité qui pourrait ne pas être immédiatement évidente.

Comme le savent tous ceux qui ont dû partager une copie de New Horizons, l’une des fonctionnalités les plus exaspérantes du jeu de base est qu’une seule île est disponible par console Switch et que la progression est liée à ce compte. Cela signifie que si vous avez plusieurs utilisateurs sur le même commutateur (comme votre configuration familiale traditionnelle, par exemple), celui qui démarre le jeu en premier peut jouer au jeu normalement, tandis que tout le monde est obligé de vivre sur la même île avec des options de jeu restreintes.

Le problème a provoqué l’indignation des fans lors du premier lancement du jeu, avec des acheteurs en colère – et certains qui voulaient juste sauter dans le train – se sont tournés vers Internet pour critiquer le jeu.

Heureusement, Happy Home Paradise supprime cela, permettant à tous les joueurs de profiter de la campagne DLC de manière indépendante avec leurs propres données de sauvegarde. C’est vrai – même si vous êtes coincé à jouer au second violon sur l’île principale de votre famille, vous n’aurez pas à partager les tâches dans Happy Home Paradise et pouvez concevoir vos propres maisons de vacances à volonté. Finalement.

Aviez-vous repéré cette fonctionnalité pratique vous-même ? Avez-vous apprécié le DLC Happy Home Paradise ? Faites le nous savoir dans les commentaires.