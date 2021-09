Mettre à jour: À 5 h 30, heure du Pacifique, le problème de la “pré-commande expirée” semble avoir été résolu pour de nombreux clients Apple.

Certains clients Apple qui ont suivi les étapes de pré-approbation pour acheter un nouvel iPhone 13 sur le site Web d’Apple ou l’application Apple Store voient le message “Votre précommande iPhone a expiré” lorsqu’ils vérifient ensuite la page d’état de leur commande.



Les clients Apple peuvent utiliser l’application ‌Apple Store‌ sur l’‌iPhone‌ ou le site Web d’Apple pour suivre toutes les étapes de pré-approbation pour se préparer à acheter un nouvel ‌‌iPhone‌‌, y compris vérifier l’éligibilité à la mise à niveau s’ils passent par le programme de mise à niveau ‌iPhone‌, en choisissant un plan AppleCare+, parcourir les accessoires et confirmer les informations de paiement.

L’idée est qu’ils puissent ensuite précommander leurs appareils en appuyant simplement sur un bouton le jour du lancement, dans l’espoir de garantir leur précommande avant que le premier lot d’appareils ne soit épuisé.

Pour certains, cependant, un message inattendu apparaît lorsque les clients retournent sur la page des commandes de leur compte sur le site Web d’Apple, ou consultez la section Pour vous de l’application ‌Apple Store‌ et appuyez sur la carte intitulée « Votre ‌iPhone‌ est prêt à être pré-commandé le 9.17. ”

Dans l’application, l’écran se charge un instant pour accéder aux informations de pré-commande avant de lire “Votre ‌iPhone‌ Pré-commande a expiré. Vous pouvez toujours commander ‌iPhone‌ maintenant. Choisissez simplement un modèle et sélectionnez une option de paiement.” Un lien Acheter maintenant accompagne le message, encourageant les utilisateurs à répéter à nouveau le processus « Gagnez du temps lors de la précommande ‌iPhone‌ ».

Le problème, dont le support Apple est apparemment au courant, semble être dû à un problème de traitement. Certains utilisateurs qui cliquent sur le lien dans leur e-mail de pré-approbation peuvent toujours voir leur statut de pré-commande sur la boutique en ligne d’Apple, tandis que d’autres n’ont pas cette chance.

Il est possible que les systèmes de commande de produits d’Apple connaissent un trafic élevé la veille du début des précommandes, et il semble qu’Apple ait encore du mal à résoudre le problème, mais en cas de doute, contactez l’assistance Apple et soulevez le problème pour confirmer que votre ” Get Ready” les étapes de précommande ont été enregistrées.

Apple a toujours eu le processus de pré-approbation pour les clients du programme de mise à niveau ‌‌iPhone‌‌, mais la nouvelle préparation de précommande simplifiée pour les autres clients semble être un nouvel ajout.

Les modèles ‌‌iPhone 13‌‌ sont proposés à partir de 699 $, tandis que les modèles ‌iPhone 13 Pro‌ sont proposés à partir de 999 $. Les précommandes commencent le vendredi 17 septembre à 5 h 00, heure du Pacifique.