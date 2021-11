PSA: Leif peut maintenant désherber votre animal Crossing: New Horizons Island, mais c’est cher

Le processus de désherbage a été un peu plus facile dans la nouvelle mise à jour Animal Crossing: New Horizons, merci Nookness! Avec l’ajout de la boutique permanente de Leif sur l’île de Harv, vous pouvez désormais acheter des fleurs, des buissons, des graines de culture et des jeunes arbres quand vous le souhaitez.

Mais il y a une particularité secrète que nous ne connaissions pas auparavant : Leif dispose désormais d’un service de désherbage ! Il nettoiera toute votre île, y compris toutes les mauvaises herbes inaccessibles et même cachées, en une seule fois.

Cela signifie qu’il est maintenant beaucoup plus facile d’obtenir cette cote cinq étoiles convoitée d’Isabelle et de rendre votre île belle et bien rangée, surtout si vous, comme beaucoup d’entre nous, n’avez pas touché au jeu depuis environ un an.

Auparavant, Leif ne vous achetait que des touffes de mauvaises herbes pour 20 cloches chacune, bien que dans Animal Crossing: New Leaf, il propose également de désherber la ville si vous avez plus de 50 mauvaises herbes.

Cependant, il y a un hic pour ce service. Ça coûte… 100 000 cloches. Vous feriez mieux d’avoir beaucoup de mauvaises herbes pour que cela en vaille la peine !

Bien sûr, si vous avez moins d’argent et plus de patience, vous pouvez payer à Isabelle 20 000 cloches pour promulguer l’ordonnance Beautiful Island, qui obligera les villageois à s’occuper des mauvaises herbes. Ce n’est pas du jour au lendemain, mais c’est beaucoup moins cher !

Voici quelques bonnes nouvelles pour suivre les mauvaises nouvelles, cependant : Leif placera toutes les mauvaises herbes dans la boîte de recyclage, prêtes à être ramassées. Peut-être que vous pouvez les utiliser pour faire du bar grillé aux herbes !

Accepterez-vous l’offre de Leif ou préférez-vous faire le travail manuel vous-même ? Faites le nous savoir dans les commentaires!