PSA: les clients Telstra sur NBN 100/40 perdront leurs vitesses de téléchargement rapides

Hier a apporté de mauvaises nouvelles pour ce que Telstra appelle un “petit nombre” de ses clients NBN – comme indiqué dans le Sydney Morning Herald, la compagnie de téléphone interrompt son option de vitesse NBN 100/40 et transfère automatiquement les clients inscrits à cet ancien plan sur son offre NBN 100/20, réduisant de moitié leurs vitesses de téléchargement maximales de 40 Mbps à 20 Mbps.

Le plan NBN 100/40 de Telstra n’est techniquement pas disponible pour s’inscrire depuis le début de 2020, et même avant cela, les clients devaient franchir quelques étapes pour l’obtenir.

Pour accéder au niveau, les clients de Telstra devaient d’abord s’inscrire à un plan NBN 50/20, puis payer un supplément de 30 AU$ par mois pour ajouter un pack “speed boost”, qui leur donnait une vitesse de téléchargement allant jusqu’à 100 Mbps et une vitesse de téléchargement de 40 Mbps. Au total, cela a coûté à ces clients 120 AU$ par mois.

Le plan NBN 100 actuel de Telstra, vers lequel tous les utilisateurs 100/40 existants seront migrés, vous permet de télécharger jusqu’à 100 Mbps et de télécharger jusqu’à 20 Mbps pour 110 $ AU par mois.

TechRadar a contacté un porte-parole de Telstra et a appris que le nombre de clients concernés par la suppression du niveau 100/40 est faible.

“Ce récent changement visant à faire passer les clients au forfait 100/20 fait partie de notre effort continu pour simplifier le nombre de forfaits disponibles”, a déclaré Telstra.

Notre avis : tout est juste en amour et NBN

Le déménagement de Telstra n’est pas inconnu dans l’espace australien des télécommunications ; de nombreux fournisseurs d’accès Internet n’offrent qu’un sous-ensemble limité des niveaux de NBN et l’option 100/40 est une option premium qui n’est disponible que dans une poignée d’entreprises.

D’un autre côté, de nombreux opérateurs télécoms et FAI australiens ont pour politique de permettre aux clients de rester sur des forfaits « grand-père » comme ceux-ci (pour les forfaits Internet et mobiles) même si un service ne peut plus être acheté.

Dans ce cas, alors que Telstra pourrait ne plus vouloir prendre en charge les forfaits 100/40, NBN Co n’a pas cessé de proposer le produit, il est donc certainement toujours disponible… , comprenant:

Le paysage NBN est déroutant pour les clients moins avertis en technologie, nous pouvons donc comprendre le désir de Telstra de nettoyer ses plans pour créer une offre de produits plus simple.

On ne peut nier que si les clients Telstra sur les anciens forfaits 100/40 finiront par payer un peu moins (10 $ AU par mois, pour être exact), ils obtiendront également un service inférieur (20 Mbps en téléchargement au lieu de 40 Mbps).

Que ce soit une bonne affaire dépendra, bien sûr, des besoins spécifiques de chaque ménage. Pour ceux qui se sentent contrariés, le marché NBN est heureusement concurrentiel, ce qui signifie qu’il existe de nombreuses alternatives 100/40 pour le même prix (ou moins)… .