PSA : les nouveaux MacBook Pro 14″ et 16″ incluent des autocollants Apple noirs dans la boîte

Les nouveaux MacBook Pro sont des améliorations notables pour de nombreuses raisons : les nouvelles puces M1 Pro et M1 Max, le retour de MagSafe, la suppression de la Touch Bar, et bien plus encore. Il s’avère qu’Apple a un autre régal pour les fans : les autocollants inclus avec le nouveau MacBook Pro sont noirs.

Comme indiqué dans le déballage et l’examen d’iJustine des nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, Apple inclut de nouveaux autocollants Apple noirs de cette génération. Les autocollants Apple noirs sont inclus avec les versions argent et gris sidéral des machines.

Apple a déjà proposé des autocollants Apple noirs et gris sidéral avec les iMac Pro, Mac Pro et MacBook 12 pouces. Cependant, le MacBook Pro de génération précédente incluait des autocollants Apple argentés/blancs dans la boîte.

Les premiers avis sur les mises à jour des MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces sont extrêmement positifs. Les critiques ont fait l’éloge des nouvelles puces M1 Pro et M1 Max, de l’ajout de nouveaux ports sur les côtés, de la nouvelle technologie d’affichage et bien plus encore.

