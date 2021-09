PSA : l’iPhone 13 mini ne peut pas se recharger aussi rapidement que les autres modèles avec MagSafe

La nouvelle série d’appareils iPhone 13 d’Apple est maintenant en vente et le plus petit iPhone 13 mini a beaucoup à offrir, notamment en incluant une batterie plus grande que l’iPhone 12 mini. Malheureusement, il chargera cette batterie plus grande au même rythme que l’iPhone 12 mini lors de l’utilisation de MagSafe – et c’est plus lent que les autres modèles d’iPhone 13.

Comme c’était le cas avec l’iPhone miniature de l’année dernière, l’iPhone 13 mini ne peut se charger qu’à 12 W lorsqu’il est connecté à un chargeur MagSafe de 15 W. Tous les autres modèles d’iPhone 13 atteignent au maximum la puissance nominale de 15 W du chargeur lui-même, comme le confirme un nouveau document d’assistance.

La puissance réelle fournie à l’iPhone varie en fonction de la puissance de l’adaptateur secteur et des conditions du système. Pour l’iPhone 13 mini et l’iPhone 12 mini, le chargeur MagSafe offre jusqu’à 12 W de puissance de pointe.

Heureusement, l’iPhone 13 mini peut durer environ 90 minutes de plus que le modèle de l’année dernière avant de devoir s’approcher d’un chargeur, ce qui en fait le meilleur iPhone à ce jour pour les personnes qui aiment les appareils qui ne remplissent pas leurs poches.

En fin de compte, MagSafe perd tellement de puissance pour chauffer et ainsi de suite que les 3 W manquants pourraient ne pas faire beaucoup de différence. Les mini iPhones ont également des batteries plus petites, nécessitant moins de jus pour les remplir à ras bord.

Avez-vous acheté un nouvel iPhone 13 mini aujourd’hui ? Criez dans les commentaires et dites-moi quelle couleur vous avez choisie !

