PSA : l’iPhone 13 Pro pourrait être presque incompatible avec le MagSafe Duo

in

Avec moins d’un jour avant que les clients commencent à recevoir leurs commandes d’iPhone 13, un rapport montre que vous devrez faire attention lorsque vous placez l’iPhone 13 Pro sur le chargeur MagSafe Duo car son module de caméra est trop gros…

Selon le blog espagnol d’Apple La Manzana Mordida, un de leurs lecteurs a commandé un iPhone 13 Pro ainsi qu’un étui en cuir officiel. Avec l’arrivée de son étui, Alejandro Parra a essayé de le mettre sur son chargeur MagSafe Duo et a remarqué que la découpe du module caméra étant trop grande, la compatibilité n’était pas totale.

Selon l’image ci-dessous, l’étui en cuir interfère lors du positionnement de l’iPhone sur le chargeur MagSafe Duo. Bien sûr, Parra devra le tester lui-même pour voir comment cela affectera son iPhone 13 Pro, bien qu’il semble que cela puisse poser problème.

Les utilisateurs d’iPhone 13 et 13 mini n’auront probablement aucun problème avec le chargeur MagSafe Duo car la découpe du module de caméra est plus petite. Avec l’iPhone 13 Pro Max, en revanche, cela ne devrait pas être un problème car le téléphone est beaucoup plus gros.

Ce qui est étrange, c’est qu’Apple a déposé un chargeur MagSafe révisé auprès de la FCC il y a quelques semaines, comme l’a découvert Filipe Espósito de .. Mais lorsque la société a annoncé le nouvel iPhone, le seul produit MagSafe annoncé était un portefeuille révisé avec intégration Find My.

Si les nouveaux téléphones ont en fait du mal à se connecter à un chargeur MagSafe Duo, Apple devrait déjà avoir lancé une version révisée.

Comme vous le savez tous, il y a quelques mois, il y a eu une controverse concernant le nouveau Magic Keyboard, car l’iPad Pro M1 était un peu plus large que son modèle précédent. Avec cela, Apple a publié un clavier magique révisé juste pour s’assurer que l’iPad reste fermement connecté.

Si cela s’avère être le cas, on ne sait pas pourquoi Apple n’a pas encore lancé de chargeur MagSafe Duo révisé. Mais il ne faudra pas longtemps pour découvrir comment cela affectera les utilisateurs, car les nouveaux iPhones seront lancés demain aux États-Unis et sur d’autres marchés sélectionnés.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :