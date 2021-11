PSA: L’utilisation du code de triche Konami dans la trilogie GTA ajoute de grosses têtes

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Grand Theft Auto : La Trilogie – Édition Définitive peut-être traverse sa juste part de problèmes en ce moment, avec des problèmes apparemment illimités et des messages plutôt négatifs de la part des développeurs, mais nous avons une bonne nouvelle à signaler : le jeu présente un mode « grosse tête ».

La triche est accessible en entrant le célèbre code Konami – Haut, Haut, Bas, Bas, Gauche, Droite, Gauche, Droite, B, A – et fonctionne sur les trois jeux inclus dans le package. Comme vous pouvez l’imaginer, cela fait gonfler les crânes de tous les personnages du jeu dans des proportions comiques, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus.

Le code Konami est peut-être le code de triche le plus célèbre du jeu vidéo et est apparu dans de nombreux jeux depuis sa création au milieu des années 80 – et pas seulement dans ceux de Konami. Le créateur Kazuhisa Hashimoto – qui a proposé le code lors du portage du hit smash de pièces de monnaie Gradius au Famicom – malheureusement décédé l’année dernière; il a ajouté le code parce qu’il trouvait trop difficile de tester le jeu.