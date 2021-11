PSA : pannes généralisées affectant TikTok, Spotify, Snapchat, etc.

Un certain nombre de services en ligne signalent aujourd’hui des pannes et des temps d’arrêt généralisés. Les problèmes affectent Snapchat, Spotify, Google, Facebook, etc., selon les rapports des utilisateurs. Pour le moment, ces pannes semblent être dues à une sorte de panne de Google Cloud.

Les données de Downdetector montrent que les utilisateurs sont confrontés à des problèmes avec un certain nombre de services différents. Les premiers rapports semblent avoir émergé vers 13 h HE/10 h HP. Les services concernés incluent TikTok, Google, Spotify, Discord, YouTube, Snapchat, Facebook, Mailchimp, Instagram, etc.

Une mise à jour publiée sur le site Web de Google Cloud explique la situation :

Sommaire: Global : rencontre un problème avec la mise en réseau dans le cloud La description: Nous rencontrons un problème avec la mise en réseau cloud à partir du mardi 16/11/21 09:53 US/Pacifique. Notre équipe d’ingénieurs continue d’enquêter sur le problème. Nous nous excusons auprès de tous ceux qui sont touchés par la perturbation. Diagnostic: Les clients peuvent rencontrer des erreurs 404 lors de l’accès aux pages Web. solution de contournement: Aucun pour le moment.

Spotify a reconnu qu’il était touché, affirmant qu’il « enquêtait » sur la situation et « creusait certains problèmes signalés ». Pendant ce temps, Snapchat dit qu’il « travaille sur un correctif » et recommande aux utilisateurs de rester « connectés » à l’application en attendant.

Nous mettrons à jour cet article avec les derniers développements.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :